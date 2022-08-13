عناوين الصحف ليوم السبت 13 آب 2022

الأخبار
ـ رئيس الحكومة: «لشو الحكومة»؟
ـ الهدنة بين فرنجية وباسيل سقطت؟
ـ تجديد عقد الفيول العراقي: ساعات التغذية على حالها
البناء
ـ العراق يدخل مواجهة شارع مقابل شارع… وشرخ في علاقة تركيا بالجماعات المسلّحة في إدلب
ـ إيران تدرس العرض الأوروبيّ النوويّ… وتردّد أميركيّ إسرائيليّ في الترسيم وخطة التأجيل
ـ طهران تنتظر الوفد اللبنانيّ لترتيبات عمليّة لهبة الفيول… وميقاتي يماطل رغم المراجعات
الجمهورية
ـ المصارف.. لصوصية وبلطجة وابتزاز
ـ آلية جديدة لـ »المركزي« تفرمل استيراد المحروقات
ـ موسكو تستعد لـ«مغادرة حقول غاز شرق المتوسط«
ـ تظاهرات حاشدة في شمال سوريا
ـ تجمعان متنافسان في بغداد على وقع أزمة خانقة
اللواء
ـ «بلادة السلطة»: ترك الانهيار على غاربه ولا وحدة قرار نهاية العهد!
ـ الشامي يُحذِّر من تأخُّر الإصلاحات... و«الجامعة» تنتظر دعماً قطرياً على غرار الجيش
ـ المعارضة السورية تتظاهر ضد أنقرة: لا تصالح مع الأسد
ـ طهران تطلب ضمانات لقبول »نص الاتفاق« الأوروبي
ـ سلمان رشدي يتعرّض للطعن خلال محاضرة في نيويورك
الديار
ـ جنبلاط يحيد طائفته في مرحلة تصعيد عبر انفتاحه على حزب الله
ـ ازمة المصارف والمودعين قنبلة موقوتة... وميقاتي لا يريد عودة النازحين السوريين