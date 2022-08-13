عناوين الصحف ليوم السبت 13 آب 2022

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الأخبار

ـ ‫رئيس الحكومة: «لشو الحكومة»؟

ـ ‫الهدنة بين فرنجية وباسيل سقطت؟

ـ ‫تجديد عقد الفيول العراقي: ساعات التغذية على حالها

البناء

ـ العراق يدخل مواجهة شارع مقابل شارع… وشرخ في علاقة تركيا بالجماعات المسلّحة في إدلب

ـ إيران تدرس العرض الأوروبيّ النوويّ… وتردّد أميركيّ إسرائيليّ في الترسيم وخطة التأجيل

ـ طهران تنتظر الوفد اللبنانيّ لترتيبات عمليّة لهبة الفيول… وميقاتي يماطل رغم المراجعات

الجمهورية

ـ المصارف.. لصوصية وبلطجة وابتزاز

ـ آلية جديدة لـ »المركزي« تفرمل استيراد المحروقات

ـ موسكو تستعد لـ«مغادرة حقول غاز شرق المتوسط«

ـ تظاهرات حاشدة في شمال سوريا

ـ تجمعان متنافسان في بغداد على وقع أزمة خانقة

اللواء

ـ «بلادة السلطة»: ترك الانهيار على غاربه ولا وحدة قرار نهاية العهد!

ـ الشامي يُحذِّر من تأخُّر الإصلاحات... و«الجامعة» تنتظر دعماً قطرياً على غرار الجيش

ـ المعارضة السورية تتظاهر ضد أنقرة: لا تصالح مع الأسد

ـ طهران تطلب ضمانات لقبول »نص الاتفاق« الأوروبي

ـ سلمان رشدي يتعرّض للطعن خلال محاضرة في نيويورك

الديار

ـ جنبلاط يحيد طائفته في مرحلة تصعيد عبر انفتاحه على حزب الله

ـ ازمة المصارف والمودعين قنبلة موقوتة... وميقاتي لا يريد عودة النازحين السوريين