الجسم الإعلامي الإقتصادي يخسر كاتباً كبيراً

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نعت جمعية الإعلاميين الإقتصاديين رئيسها السابق رئيس القسم الاقتصادي في جريدة "السفير" الصحافي عدنان الحاج الذي وافته المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض.



وقالت في بيان، "بغيابه يخسر الجسم الاعلامي في لبنان عموما والاقتصادي على وجه الخصوص، صحافيا مرموقا وكاتبا اقتصاديا كبيرا ومحللا موضوعيا، كان له مساهماته الكبيرة في مواكبة الشأن الاقتصادي في لبنان".



أضافت، "بدأ حياته الصحافية في العام 1977 في القسم الاقتصادي لجريدة "السفير" قبل ان يتسلم رئاسة القسم واستمر في العمل إلى أن اقفلت الجريدة.

وأفادت الجمعية، بأن "خلال فترة الدراسة مارس عدنان لعبة كرة القدم مع نادي الانصار ومثل النادي ومنتخب لبنان في العديد من البطولات العربية والاقليمية حتى ناداه الزملاء كوتش عدنان".



وقالت، "ترأس عدنان الحاج جمعية الاعلاميين الاقتصاديين لست سنوات وكان خير مثال للزملاء. وله عدة مؤلفات في المكتبات وأهمها محطات اقتصادية 2009 - 2011".



وتقدمت الجمعية رئيسة وأعضاء، "بأحر التعازي من أسرة الراحل الزميل عدنان الحاج، ومن الجسم الصحافي في لبنان، راجية الله ان يتغمده بواسع رحمته".