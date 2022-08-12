نصّار مفتتحاً سوق المزارعين: افتتاح مكتب جديد للوزارة في بيت الدين قريبًا

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زار وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار بلدة الباروك – الفريديس، تلبية لدعوة رئيس البلدية ايلي نخلة، وجال على معالمها السياحية والاثرية وبعض المطاعم وبيوت الضيافة فيها.

ووضع نصار اكليلا من الزهر على ضريح ابن بلدة الباروك كاتب النشيد الوطني الشاعر رشيد نخلة، كما اطلع الى المستجدات الحاصلة في محميتها.

وافتتح نصار، في ختام الجولة، “سوق المزارعين” في حضور النائبين فريد البستاني وغسان عطالله، رئيس “مؤسسة الشيخ ابو حسن عارف حلاوي” الشيخ حسان حلاوي، كاهن الرعية ايلي كيوان وحشد من المشايخ وفعاليات المنطقة.

وأكد نصار “أنّنا مع الحفاظ على صورة الشوف كما هو عليه اليوم بطبيعته الخلابة وجمال قراه وبلداته”، معلنا انه “سيفتتح قريباً في بيت الدين مكتباً جديداً للوزارة، ضمن خطة اللامركزية الإدارية السياحية”.

واضاف: “سبق أن أعلنا يوم 30 نيسان من كل سنة يوم مغارة كفرحيم السياحي وفقا لقرار صادر عنّا، إذ نهدف إلى دعم السياحة في الشوف بكل الوسائل الممكنة وبالتعاون مع القطاع الخاص ومع جميع المعنيين”.

كما شكر نصار “رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وكل من كان في استقبالنا اليوم”، متمنيا “التوفيق الدائم للباروك ولقضاء الشوف وأهله”.