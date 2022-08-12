المرتضى التقى السفير الايراني الجديد وبحثا في تفعيل العلاقات الثقافية

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، السفير الايراني الجديد في لبنان مجتبى أماني في زيارة تعارف تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها .

واثر اللقاء قال السفير الايراني:" كان لي اليوم شرف اللقاء مع وزير الثقافة كأول زيارة رسمية بعد تقديم اوراق الاعتماد في بداية مهامي الرسمية كسفير لوطني في لبنان ، وقد بحثنا في تفعيل العلاقات الثقافية لاننا على قناعة بأن من شأن ذلك ان يفسح المجال امامنا لتوطيد العلاقات في قطاعات اخرى "، مشيرا الى انه "والمستشار الثقافي الجديد في السفارة الايرانية سيبقيان على تواصل دائم مع الوزير المرتضى ومع وزارة الثقافة من اجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى اعلى المصاف في المجالات كافة".