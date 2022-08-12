بعد توقيف صيدلي لوجود أدوية منتهية الصلاحيّة...سلوم يوضح: الصيادلة ضحية!

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اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، أن "الصيادلة ضحيّة عدم أخذ مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحيّة". ولفت إلى أنه "في الأمس تمّ توقيف زميل صيدلي في منطقة جب جنين، بتهمة وجود أدوية منتهية الصلاحيّة في صيدليته، دونما مراجعة نقابته، علماً أن هذا الأمر هو ناتج من توقّف الوكلاء عن استرجاع الأدوية انفاذاً لقرار يناقض قانون مزاولة مهنة الصيدلة القاضي باسترداد الأدوية المنتهية الصلاحيّة، وقد تقدّمت نقابة الصيادلة بطعنٍ أمام مجلس الشورى بذلك".

وأشار سلوم في بيان، إلى أنه "وعليه، إن لم يتمّ الإفراج عن الزميل الصيدلي، إن نقابة الصيادلة تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى كل الخطوات المشروعة ومنها الإقفال نهار الاثنين"