living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صيدليّ يتاجر بصحّة المواطنين.. أوقفته أمن الدّولة

12
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عوارض صحيّة أصابت عدداً من المواطنين في بلدة جبّ جنّين في البقاع الغربيّ، والمشترك بينهم، كان شراءهم لأدوية من صيدليّة البلدة. بعد متابعة الأمر، و استقصاءات قام بها مكتب أمن الدّولة في جبّ جنّين مع أطبّاء في المنطقة كانوا قد عالجوا المرضى المتوعّكين.

على الأثر، دهمت دوريّة من أمن الدّولة الصيدليّة المذكورة، وتمّ الكشف على الأدوية فيها، والتحقق من كميّة كبيرة منها، تبيّن أنها منتهية الصلاحيّة ويتمّ بيعها للمواطنين. وتبيّن أيضاً أنّ الأدوية الصالحة للبيع، والمدعومة من الوزارة المعنيّة، تُباع بأسعار غير مدعومة، ليحقّق صاحب الصيدليّة أرباحاً طائلة. بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف الصيدليّ والتحقيق معه من قبل أمن الدّولة، وتمّ تركه بسند إقامة. وتوزّع في هذه الأثناء دوريّة من أمن الدّولة الأدوية المدعومة الصّالحة للإستعمال والمصادرة، على مراكز الصليب الأحمر في البقاع، وسوف يتمّ لاحقاً تلف الأدوية المنتهية الصلاحيّة بحضور مندوب عن وزارة الصحّة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout