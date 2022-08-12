صيدليّ يتاجر بصحّة المواطنين.. أوقفته أمن الدّولة

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عوارض صحيّة أصابت عدداً من المواطنين في بلدة جبّ جنّين في البقاع الغربيّ، والمشترك بينهم، كان شراءهم لأدوية من صيدليّة البلدة. بعد متابعة الأمر، و استقصاءات قام بها مكتب أمن الدّولة في جبّ جنّين مع أطبّاء في المنطقة كانوا قد عالجوا المرضى المتوعّكين.

على الأثر، دهمت دوريّة من أمن الدّولة الصيدليّة المذكورة، وتمّ الكشف على الأدوية فيها، والتحقق من كميّة كبيرة منها، تبيّن أنها منتهية الصلاحيّة ويتمّ بيعها للمواطنين. وتبيّن أيضاً أنّ الأدوية الصالحة للبيع، والمدعومة من الوزارة المعنيّة، تُباع بأسعار غير مدعومة، ليحقّق صاحب الصيدليّة أرباحاً طائلة. بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف الصيدليّ والتحقيق معه من قبل أمن الدّولة، وتمّ تركه بسند إقامة. وتوزّع في هذه الأثناء دوريّة من أمن الدّولة الأدوية المدعومة الصّالحة للإستعمال والمصادرة، على مراكز الصليب الأحمر في البقاع، وسوف يتمّ لاحقاً تلف الأدوية المنتهية الصلاحيّة بحضور مندوب عن وزارة الصحّة.