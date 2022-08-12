رياح وغيوم وضباب... اليكم طقس الWeekend!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ورياح ناشطة أحياناً مع بقاء تكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وعلى لبنان خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول تدريجياً الى حار نسبياً.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و 33 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً مع نسبة رطوبة مرتفعة، ما يؤدي الى تكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ورياح ناشطة أحياناً مع بقاء تكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة في المناطق المتوسطة الإرتفاع مع إستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة في الداخل من 16 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ناشطة أحياناً، جنوبية ليلاً، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,57

- ساعة غروب الشمس: 19,27