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مار شربل كان موجودا في المستشفى وأوقف المصل.... أعجوبة جديدة "لطبيب السماء"

12
AUGUST
2022
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السيدة بولين سمير الصياح متأهلة من السيد بسام إيلي الخوري وأم لولدين.وكما تخبر عن حالتها الصحية المرفقة بالتقارير الطبية:
"أنا بولين صياح تبين منذ خمس سنوات أنني مصابة بمرض الكرون وقد تعالجت بالأدوية لمدة ثلاث سنوات ولم تأتي العلاجات بأي منفعة، عندها قرر الدكتور الياس شلالا إجراء عملية جراحية لإستئصال المرض من المصران المصاب، وبعد مرور سنتين إصبت بعقدة مصران فأدخلت إلى مستشفى مار يوسف الدورة لإجراء عملية جراحية لفك العقدة في المصران وهذا كان رأي الدكتور مروان الشمالي الذي أخذ القرار بإجراء العملية سريعا في صباح اليوم التالي وأمضيت ليلتي في المستشفى والوجع يميتني.

فصرخت لمار شربل وطلبت شفاعته عند الرب يسوع المسيح ونعمة شفائي وقلت له:" عمول شغلك يا مار شربل وريحني من العملية الجراحية وخفف أوجاعي لكي أقدر نام ما عم نام" وبعد صلاتي غصت في نوم عميق. فجاءت الممرضة لتستفقدني فلاحظت أن المصل متوقف فلمست يدي فإستيقظت من نومي وقلت لها لماذا مسكت يدي فأجابتني "عن ساويلك المصل" فقلت لها مار شربل هو من أوقف المصل فاسحبيه من يدي وبعد خروج الممرضة من الغرفة دخلت إلى الحمام وخرجت معدتي.

في اليوم الثاني ألغى الدكتور العملية بعدما تأكد من دخولي الحمام فأجرى صورة جديدة وتأكد من فتح المصران، فأرسلني إلى البيت وطلب منى أن أخضع لعملية الناضور.
بعد أسبوع ولما أجرى الناضور هنأني على إيماني.
بعدها جاءت عمتي لزيارتي المتعبدة لمار شربل وقالت لي ما في لزوم تخبريني شو صار معك في المستشفى لأن مار شربل قد أخبرني بكل ما جرى معك لأنه كان موجودا معك في المستشفى وهو الذي أوقف المصل.
فجئت بتاريخ السابع من شهر آب مع العائلة وشكرت مار شربل وسجلت الأعجوبة، الشكر لك يا مار شربل.

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