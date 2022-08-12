وزير الشؤون الاجتماعية يكشف على أي سعر صرف ستحتسب الرواتب!

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لفت وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار أنّ "إضراب القطاع العام كان محقاً، وعملنا على إيجاد حلول مؤقتة يُبنى عليها للمستقبل، وقد تأمّن موضوع بدل النقل والمساعدة لمدة شهرين والتحفيزات، ومستمرون بالبحث لتحسين أوضاع القطاع العام".



وفي مقابلة لإذاعة "النور"، أشار إلى أنّنا "قريبون من إحتساب الرواتب في القطاعات الإدارية على أساس 7 آلاف إلى 8 آلاف ليرة لبنانية، ولكن هذا ليس الحلّ الأمثل، ونعمل كلجنة مالية معنية لتحقيق حقوق القطاع العام".



وأكّد أنّ، "ما يجب القيام به كدولة ووزارة إزاء ملف البطاقة التمويلية قمنا به، وننتظر التمويل، وبقدراتٍ جبارة تمكّنا من تنفيذ برنامج دعم الأسر الأكثر فقرًا".

وأضاف الحجار، "نحن بصدد العمل لدفع التحويلات النقدية ضمن برنامج "أمان" اليوم أو الثلاثاء المقبل، ونطلب من الناس بعض الصبر".



ولفت إلى أنّ، "إمكانية الإستفادة من برنامج "أمان" ما زالت مُتاحة لأكثر من 75 ألف عائلة"