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استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة!‏

12
AUGUST
2022
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كشفت معلومات صحفية عن أن‎ ‎آلية جديدة يتبعها مصرف لبنان في دفع ‏مستحقات بواخر البنزين للشركات المستوردة للنفط تنذر بأزمة محروقات ‏في الأيام المقبلة.‏

ويعاني لبنان أزمة وقود كبيرة، حيث تسجل أسعار المحروقات أعلى ‏المستويات في الوطن العربي، ويجري تغييرها بمعدل مرتين أسبوعياً، ‏في ظل التقلبات بسوق النفط، وأسعار الدولار الأميركي.‏

 

وفي خطوة فاجأت الأسواق قرر مصرف لبنان الطلب من مستوردي ‏المحروقات وأصحاب المحطات في لبنان تأمين ما نسبته 15% ‏من ثمن ‏استيراد البنزين “كدولار نقدا” من السوق الموازية أي السوق السوداء، ‏حيث تسبب هذا الأمر بارتفاع جديد لأسعار البنزين في ‏بلد تحولت فيه ‏المخابز في اليومين الماضيين إلى حلبات مصارعة شهدت إطلاق نار ‏بسبب التقنين القاسي لعمليات انتاج الخبر في ‏البلاد.‏

ويقول ممثل نقابة أصحاب محطات المحروقات فادي أبوشقرا في حديث ‏لموقع “سكاي نيوز عربية “إن ارتفاع أسعار البنزين اليوم في ‏لبنان بواقع ‏‏14 ألف ليرة سببه قرار مصرف لبنان الذي فرض تأمين 15% كدولار ‏نقدا من السوق السوداء.‏

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