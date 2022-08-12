الجمهورية: الترسيم مؤجّل والوقت ينفد!

سجّل أمس إعلان غير مباشر عن أن الايجابيات التي جرى ضخّها مع زيارة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين كان مُبالغاً فيها، حتى لا نقول انها ايجابيات وهمية، وذلك ربطاً بما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن أن ملف الترسيم قد تأخر.

وقال بوصعب بعد زيارته رئيس الجمهورية أمس: «إن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين مستمرّ في جهوده، وذلك بناء على الاجتماع الاخير الذي حصل في بعبدا»، مشيراً إلى أن «هوكشتاين انتقل إلى اسرائيل يومَ غادر بيروت ولم يعد إليها مرة ثانية، ونحن نتابع هذا الملف وعلى تواصل معه في هذا الموضوع»، لافتا إلى أن «الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف الترسيم وليس لدينا وقت مفتوح إلى ما لا نهاية، وحفاظاً على الاستقرار من المفترض أن تنتهي المهلة قبل ايلول».