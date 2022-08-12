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أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 آب 2022

12
AUGUST
2022
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البناء


قالت مصادر تابعت لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بقيادة حزب الله إن هبة الفيول الإيراني حازت نقاشاً أكثر من الاستحقاق الرئاسيّ الذي يعتقد كثيرون أنه موضوع اللقاء، وأضافت أن الأهم هو توافق الفريقين على التشارك بعيداً عن التسييس في كل ما يخفف معاناة اللبنانيين.


تقول مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود البحريّة إن الجولة الحاليّة للمبعوث الأميركي ستتركز على عرض إسرائيليّ لفرضية تأجيل الملف إلى نهاية العام مقابل تأجيل الاستخراج من حقل كاريش لما بعد الترسيم وإن الرفض اللبنانيّ المبدئيّ قيد النقاش، لكونه رفعاً للسقف التفاوضيّ.


اللواء


تكاد سفيرة دولة كبرى تنفرد في ملاحقة التطورات اللبنانية وغاب التنسيق مع زميلة لها ممثلة لدولة أوروبية ذات تأثير تاريخي في البلد.


يُصرّ وزير سابق على إبقاء صورته في الواجهة، على الرغم من الاستبعاد الفعلي عن ملفات حيوية.


ينتقد محامٍ بارز في مجالسه ما يجري بشأن الوضع المصرفي، مطالباً بإصلاحات تشريعية وقضائية.

 

الجمهورية

دولة غربية معنية بالوضع في لبنان تحرص على إبقاء علاقتها مع حزب فاعل قائمة باستمرار.

رفعت المراجع المعنية من نسبة الإجراءات الأمنية في مناطق حساسة مخافة قيام أحداث أمنية مرتقبة وطارئة.

رسمت تمنيات دولية وأممية حدوداً للعلاقات الديبلوماسية الواجب قيامها بين سفارتين تخوضان مواجهات في أكثر من دولة.

 

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