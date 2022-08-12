عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 آب 2022

الأخبار
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البناء
- جنبلاط وحزب الله: حوار منخفض السقوف يكسر الجليد ويعلن تفكّك جبهة المواجهة
- انفجار قضيّة المودعين يهدّد بالفوضى ويطرح أسئلة حول 120 مليار دولار فوائد من الخزينة؟
- الكاظمي أبلغ إبراهيم زيادة مليون طن فيول... وميقاتي يتهرّب من جواب واضح حول الهبة الإيرانيّة
اللواء
- جنبلاط يسأل حزب الله عن الرئاسة والترسيم والكهرباء... وحكومة الكاظمي تُؤمِّن الفيول لسنة
- "يأس المودعين" ينفجر بوجه مغالاة المصارف وتقصير السلطة
- القطاع الخاص يواجه
- اقتحام المصارف يصبح المثل والمثال..؟
الجمهورية
-هل ينجح "الحزب" بتأليف حكومة؟
- مراوحة سياسية.. ولا إيجابيات بحرية
- سرقة المدّخرات تبيح المحظورات
- اللاجئون يحركون خرائط النفوذ في سوريا
الديار
- لقاء ودي وصريح شمل كل الملفات "كسر جليد" علاقة جنبلاط ــ حزب الله: إلى أين ؟
- لبنان يُحذر واشنطن من "لعبة الوقت" وقلق من مُغامرة "إسرائيلية" عشية الانتخابات
- حادثة "فدرال بنك" تدق ناقوس الخطر... تمديد للفيول العراقي وغموض حول الإيراني!
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