عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 آب 2022

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الأخبار

- لقاء جنبلاط – حزب الله: اتفاق على رئيس غير استفزازي؟

- سلامة "يهدي" القضاة هندسة مالية

- الانفصال بين "التغييريين"... مسألة وقت

- آخر الدواء اقتحام المصارف

- حرب الطاقة: الغرب يفقد ريادته



البناء

- جنبلاط وحزب الله: حوار منخفض السقوف يكسر الجليد ويعلن تفكّك جبهة المواجهة

- انفجار قضيّة المودعين يهدّد بالفوضى ويطرح أسئلة حول 120 مليار دولار فوائد من الخزينة؟

- الكاظمي أبلغ إبراهيم زيادة مليون طن فيول... وميقاتي يتهرّب من جواب واضح حول الهبة الإيرانيّة



اللواء

- جنبلاط يسأل حزب الله عن الرئاسة والترسيم والكهرباء... وحكومة الكاظمي تُؤمِّن الفيول لسنة

- "يأس المودعين" ينفجر بوجه مغالاة المصارف وتقصير السلطة

- القطاع الخاص يواجه

- اقتحام المصارف يصبح المثل والمثال..؟

الجمهورية

-هل ينجح "الحزب" بتأليف حكومة؟

- مراوحة سياسية.. ولا إيجابيات بحرية

- سرقة المدّخرات تبيح المحظورات

- اللاجئون يحركون خرائط النفوذ في سوريا

الديار

- لقاء ودي وصريح شمل كل الملفات "كسر جليد" علاقة جنبلاط ــ حزب الله: إلى أين ؟

- لبنان يُحذر واشنطن من "لعبة الوقت" وقلق من مُغامرة "إسرائيلية" عشية الانتخابات

- حادثة "فدرال بنك" تدق ناقوس الخطر... تمديد للفيول العراقي وغموض حول الإيراني!

- الدم الفلسطيني يُشعل المقاومة

- زيلينسكي: بدء تسرب اشعاعات نووية من محطة زاباروجيا