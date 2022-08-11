دراسة صادمة عن اللجوء السوري: منظمات دولية ومدنية تعمل على توطينهم في لبنان والعائلة الواحدة تتقاضى ٨٠٠ دولار فريش في الشهر!

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خاص tayyar.org-

ينشر tayyar.org دراسة تتناول اللجوء السوري في لبنان تتضمّن معطيات صادمة عن دور منظمات أممية ودولية ومدنية وشركات محلية في ايجاد وابتكار الذرائع والحجج من أجل دمجهم وتوطينهم في لبنان.

وتكشف الدراسة أن العائلة السورية الواحدة تتقاضى شهريا عبر حسابات مصرفية على شاكلة بطاقات إئتمان credit cards ما مجموعه ٨٠٠ دولار أميركي فريش، ما يعادل ٢٥ مليون ليرة في الشهر تضاف الى مداخيل أخرى يتقاضاها أفرادها لقاء أعمال يقومون بها.

ويتبدى في هذا السباق أن المال الدافع الأساس لرفض اللاجئين العودة الى بلادهم.

اضغط هنا أو على الرابط أدناه للاطلاع على الدراسة.