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حزب الله شيع والدة الاستشهادي أحمد قصير بمأتم مهيب

11
AUGUST
2022
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شيع "حزب الله" وأهالي بلدة ديرقانون النهر، المرحومة الحاجة فوزية محمود حمزة، والدة الاستشهادي احمد قصير والشهيدين موسى وربيع قصير، بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزلها، شارك فيها رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الحاج حسين جشي، عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" الحاج عبد الله ناصر، وعلماء دين وشخصيات وفعاليات ثقافية واجتماعية وبلدية واختيارية، وعوائل شهداء وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة يتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية، التي رفعت الرايات والأعلام وصور الشهداء، فيما حمل المشاركون في التشييع نعشها الذي لُفّ بعلم حزب الله وصولا الى باحة حسينية بلدة ديرقانون النهر، حيث أقيمت الصلاة على جثمانها الطاهر بإمامة إمام بلدة ديرقانون النهر الشيخ ابراهيم قصير، قبل أن توارى في الثرى.

وقال قاووق في تصريح: "إننا نقدّم كل التعازي لعوائل الشهداء بفقدان والدة الاستشهادي أحمد قصير، والشهيدين موسى وربيع قصير، فهي كانت قدوة لكل أمهات الشهداء، وعندما كنا نزورها، كنا نجد فيها الصبر والثبات والعزم والاطمئان، وكانت تقول بأن ابنها الشهيد أحمد قام بعمل أفرح لي قلبي وبيّض لي وجهي أمام الزهراء والحسين".

وأشار الى أن "الحاجة أم موسى كانت على كل مراحل المقاومة في الموقع الداعم بالدعاء والكلمة والتأييد، وهي تتحدث مع عوائل الشهداء لتطمئنهم وتسكن نفوسهم، وكانت قدوة عملية، والبسمة دائمة على وجهها، رغم أنها أم لثلاث شهداء".

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