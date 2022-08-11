هل تنقطع المحروقات؟ أبو شقرا يناشد لتصحيح هذا الأمر

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ناشد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في بيان، باسم الموزعين اليوم الخميس، "وزير الطاقة وليد فياض والمديرية العامة للنفط تصحيح الجعالة بما يتناسب مع الكلفة وتقلبات أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار، كي يتمكنوا من الاستمرار في ظل ارتفاع الكلفة التشغيلية من كهرباء و أجور عمال".

وأشار أبو شقرا الى "أنهم التقوا في الاسبوع الماضي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض في حضور أمين سر نقابة المحطات حسن جعفر وأعضاء نقابتي المحطات والموزعين، وأخذوا وعدا بمتابعة قضيتهم لكنهم لم يلمسوا اي شيء حتى الان".

وتمنى أبو شقرا على "الوزير فياض والمديرية العامة للنفط تلبية مطالبهم لمصلحة كل الفرقاء وقطاع النفط، من أجل الاستمرار في العمل وعدم انقطاع المحروقات عن المواطنين".