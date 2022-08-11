ماذا دار في لقاء "كليمنصو" بين وفد الحزب وجنبلاط؟

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استقبل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو ‏وفداً من "حزب الله"، ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب ‏حسين خليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور ‏عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، والوزير ‏السباق غازي العريضي‎.‎

وأشار خليل بعد اللقاء الى أن "هناك أموراً في السياسة نختلف عليها ‏وهذا لا يفسد في الود قضية وهذا لا يمنع الفرقاء جميعاً من الوقوف ‏على حل وهناك مساحة مشتركة اللبنانيون قادرون على التناقش فيها‎"‎‏.‏

وأضاف "جنبلاط أبدى وجهة نظره حول ملف ترسيم الحدود البحرية ‏ونأخذها بعين الاعتبار وعرّجنا على غالبية الاستحقاقات السياسية ‏لكننا لم ندخل في التفاصيل‎".‎

وتابع "نتمنى التوصّل إلى مرحلة يكون رئيس الجمهورية فيها جزءًا ‏من إنقاذ البلد وهذا التلاقي ضروري وخلاف كبير في السياسة والفهم ‏والاستراتيجية بيننا وبين "القوات" ولكن ما يجمعنا مع وليد بيك ‏يختلف عن القوات‎".‎

من جهته، قال جنبلاط "اللقاء كان ودياً وصريحاً وتركنا جانباً النقاط ‏الخلافية وتحدثنا حول النقاط التي يمكن معالجتها بشكل مشترك في ‏الاقتصاد والإنماء وهذه فرصة والحوار سيستكمَل للوصول إلى حد ‏أدنى من التوافق على أمور بديهية تهم المواطن‎"‎‏.