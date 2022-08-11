إجتماع ثلاثي في رأس الناقورة.. والموضوع الاسرائيلي هو الحاضر الابرز

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بتاريخ 11 / 8 / 2022، عُقد الاجتماع الثلاثي الاستثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء Aroldo Lazaro، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحاده.

تطرق الجانب اللبناني إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة.

كذلك شدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة ومنها: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والمنطقة المحتلة في خراج بلدة الماري حيث التمدد العمراني لقرية الغجر، والبقعة B1، والنقاط الـ 17 التي تُعتبر خرقاً دائماً للخط الأزرق، والمناطق المحتلة الـ 13 المتحفظ عليها.