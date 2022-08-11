نقل مباريات كأس العالم... وزير الاعلام يكشف آخر التفاصيل!

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أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الإعلام زياد المكاري اللغط الحاصل حيال إمكانية نقل "تلفزيون لبنان" لمباريات كأس العالم في كرة القدم، والتي ستقام في دولة قطر.



وقال المكاري في حديث الى "تلفزيون لبنان": "الأجواء إيجابية ولكن ما حكي عن حصولنا على موافقة مبدئية غير صحيح، ونحن بانتظار الجواب من الجانب القطري في هذا الشأن".



وأضاف،"زرت دولة قطر برفقة وزير السياحة وليد نصار موفدين من قبل فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ونقلنا رسالة منه إلى سمو أمير ‏دولة قطر الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، حيث اجتمعنا مع رئيس مجلس الوزراء ‏القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وكان الإجتماع إيجابيًا، وسلمناه الرسالة التي بدوره سيسلمها لسمو الأمير".

وتابع، "تناول اللقاء العلاقات الثنائية والمساعدات القطرية للبنان، كما تطرقنا إلى إمكانية نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر تلفزيون لبنان، كي يتسنّى للبنانيين متابعة هذا الحدث الرياضي مجانًا عبر البث الأرضي."



وأردف مكاري، "الأجواء إيجابية، ولكن لا جوابَ بعد، وكان انتشر بالأمس خبر عبر بعض وسائل الإعلام، مفاده أن لبنان حصل على موافقة مبدئية لنقل المونديال عبر تلفزيون لبنان، وذلك غير دقيق، لم نأخذ موافقة، ونحن نأمل ذلك، خصوصًا في ظلّ الظروف الصعبة والعصيبة التي تحول دون قدرة العديد من اللبنانيين على الإشتراك لمتابعة المباريات. نأمل خيرا وعندما يحصل الأمر سنعلن ذلك بكل صراحة، وفي حال لم يحصل أيضًا سنعلن الحقيقة كما هي".



وردا على سؤال عن موعد الإعلان عن الموافقة أو عدمها، قال: "نحن بانتظار جواب الجانب القطري".



وأشار الى أن "هناك تعاون محتمل بين وسائل الإعلام في البلدين حيث زرنا المؤسسة القطرية للإعلام ورئيس مجلس الإدارة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، وبحثنا في إمكان التعاون بين وسائل الإعلام اللبنانية والقنوات التلفزيونية القطرية، لا سيّما وأنّها تتصف بالتقدم التقني والحداثة، ويهمنا التعاون، وهم أبدوا كل اهتمام بزيارتنا في لبنان وبحصول زيارات متبادلة، وهذا الأمر محل متابعة".



وعن طبيعة الرسالة التي تمّ نقلها إلى أمير دولة قطر، وما إذا كانت سياسية أم سياحية، قال المكاري: "نتحفظ على الكشف عن ذلك، هذا أمر يتعلق بالرئيس عون وسمو أمير قطر. وأجدد التأكيد على ما لمسناه من إيجابية من المسؤولين في قطر ونواياهم الصادقة والنبيلة تجاه لبنان، هناك مغتربون لبنانيون أعطوا لقطر وقطر أعطتنا الكثير، ودائما نأمل مساندة الأشقاء العرب للبنان لا سيّما الأخوة القطريين، خصوصا في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها"