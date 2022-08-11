مروان شربل للـtayyar.org: هل يُعقل أن السارق لا يُحاسب والمسروق بدو ياكل أتلة؟ شو بيعمل هالمواطن؟ بينطر بيّو يموت؟ بس المهم إنو ما يكون في ضحايا!

A + A -

أكد وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل للـtayyar.org أن المسؤولين عن الذي نراه اليوم من وضع أمني في المصارف أكان ما حصل في فيديرال بنك في الحمرا أو غيره إنما هم الذين سرقوا أموال الناس ونهبوا جنى عمرهم، معتبراً أن من حقّ كل لبناني سُرقت أمواله أن يستعيدها إنما طريقة اتخاذ رهائن يحاسب عليها القانون.

وأضاف شربل:"هل يُعقل أن السارق لا يُحاسب والمسروق بدو ياكل أتلة؟ شو بيعمل هالمواطن؟ بينطر بيّو يموت؟ بس المهم إنو ما يكون في ضحايا"

وختم شربل بالتشديد على أهمية إجراء التدقيق الجنائي لمعرفة من سرق أموال الناس.