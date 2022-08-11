كتلة الوفاء للمقاومة: نثمّن الأداء الدقيق للمقاومة ونراهن على جهوزيتها

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قالت كتلة الوفاء للمقاومة, اننا "نتشارك مع اللبنانيين معاناتهم بسبب الأداء الحكومي المرتبك أو الحصار الخارجي".



وأضافت, "نتابع باهتمام مسألة ترسيم الحدود وحقول الغاز الواقعة ضمن الحدود اللبنانية مع التأكيد على الحقوق اللبنانية التي يجب استنقاذها".



وتابعت, "نثمّن الأداء الدقيق للمقاومة ونراهن على جهوزيتها بتكريس حق لبنان ونؤكد أنَّ الوقت غير مفتوح أمام الصهاينة لإنهاء هذه المسألة".

ودعت, "جميع الكتل الوازنة لتحسس مخاطر الانزلاق نحو الفراغ".



وطالبت, "بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ومؤهلة للتصدي للتحديات الدستورية والوطنية خصوصًا أن الأزمات بلغت مبالغها خاصة التعليم".



ولفتت الكتلة, إلى أن "اقرار الموازنة العامة لمالية الدولة تمثل خطوة مهمة ونأمل ان تستكمل لجنة المال مناقشاتها لمشروع الموازنة بأسرع وقت ممكن ليصار الى اقراره في الهيئة العامة للمجلس".