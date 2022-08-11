أبي رميا يُشارك في اجتماع لجنة حقوق الانسان: لمعاقبة من يتاجر بالمخدرات ويساهم في ترويجها

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شارك النائب سيمون ابي رميا في اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائب ميشال موسى وخصص الاجتماع لمناقشة تعديلات يجب ادخالها على قانون المخدرات الذي اقر منذ 22 عاما لاسيما ان المخدرات آفة تضرب مجتمعنا في المدارس والجامعات، وبالتالي لا بد من ادخال بعض المفاهيم عبر التجربة التي حصلت في الفترة الماضية، اضافة الى مفاهيم جديدة مجتمعية في هذا الخصوص. الهدف هو حماية المجتمع ومن يغرر بالشباب لئلا يذهبوا بطريق الخطأ ويصبحوا مدمنين، ومعاقبة من يتاجر بالمخدرات ويساهم في ترويجها، والفصل بين المدمن والتاجر والمروج، وتفعيل بعض مواد هذا القانون.