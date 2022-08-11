الرئيس عون بحث مع الرئيس بوصعب الأوضاع العامة وملف ترسيم الحدود... والأخير أكد أن ما يصدر في الاعلام بملف الترسيم مخالف للموقف الرسمي الذي تبلغه لبنان

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أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد انتهاء اجتماعه قبل ظهر اليوم مع رئيس

الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان ما يصدر في الاعلام من معلومات متعلقة بملف

ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمي الذي تبلغه لبنان حول الموضوع. وشدد على

ان الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير

الذي جمعه برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة في القصر الجمهوري في الأول من

آب الجاري.

وأضاف: الوقت امام المفاوضات ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول ،

يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول

على صعيد آخر، كشف الرئيس بوصعب انه فهم من رئيس الجمهورية انه قد شارف على

الانتهاء من دراسة قانون السرية المصرفية المرفوع اليه من المجلس النيابي، وسيوقع عليه في وقت

قريب.

وعن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، أشار الى اننا ننتظر بين اليوم والغد صدور مرسوم

تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الأعلى، ليأخذ بعدها التحقيق مجراه من

جديد.

وأضاف: ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها

ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب

وكان الرئيس عون استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وعرض معه الأوضاع

العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وبعد اللقاء، تحدث الرئيس بو صعب الى الصحافيين، فقال:

ناقشت مع فخامة الرئيس في اجتماع اليوم ملفات عدة هي موضوع الساعة، منها موضوع

ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وآخر المستجدات التي تشكل عائقاً امام التحقيق في انفجار المرفأ،

إضافة الى القوانين التي يتم درسها في المجلس النيابي والمطلوبة من صندوق النقد الدولي.

سئل: ما هي مستجدات ملف ترسيم الحدود؟

أجاب: حُكي في الاعلام عن زيارتين قام بهما الوسيط الأميركي الى إسرائيل، بعد اجتماعه مع

الرؤساء عون وبري وميقاتي في قصر بعبدا. الحقيقة هي ان الوسيط الأميركي، وبعد المعطيات التي

حصل عليها من هذا الاجتماع، انتقل الى إسرائيل، واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنه لم يعد

مرة ثانية الى إسرائيل كما ذُكر في الاعلام. نحن طبعا نتابع هذا الملف، ونتواصل معه بشأنه. الكلام

السلبي الذي يذكر في الاعلام حول هذا الموضوع، ان كان لدى العدو الاسرائيلي او في وسائل الاعلام

اللبنانية، يبقى كلاما إعلاميا. نحن استفسرنا عن الموضوع، وتبين لنا ان الموقف الرسمي مخالف لما

يذكر في الاعلام. وما تبلغناه الى اليوم، لا علاقه له بالكلام الإعلامي، ان كان سلباً او ايجاباً. لا نعرف

ماذا سيكون الجواب النهائي، ولكن تم التأكيد لنا ان الجهد الذي يبذل ما زال قائماً، ولم يتوقف. والوسيط

الأميركي حريص على مواصلة الجهود، بناء على الاجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا.

سئل: هل من مهلة معينة لاتمام هذا الملف؟

أجاب: لا شك ان الاعتداء المدان الذي قامت به إسرائيل على غزة، أخّر هذا الملف، ولكن جميع

المسؤولين اللبنانيين متفقون على اننا لا نملك ترف الوقت، والوقت ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما

اقتربنا من شهر أيلول، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي

الأمور قبل شهر أيلول.

سئل: ما هي العوائق امام التحقيق في انفجار المرفأ؟

أجاب: هناك جمود في ملف التحقيق في انفجار المرفأ، وقد مر تاريخ 4 آب، وكان هناك حملة

مواكبة لهذه الجريمة، والجرح ما زال مفتوحا، ولكن لا نريد بعد 4 آب ان نهمل هذا الملف، ونعود الى

الأمور الطبيعية. اليوم او غدا يفترض ان نسمع جوابا من المجلس الأعلى للقضاء. هذا المجلس لديه

اليوم مرسوم لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، استرده وزير العدل من وزير المال وارسله الى

المجلس الأعلى للقضاء الذي عليه ان يرفع تشكيلة وفق المرسوم الذي يذكر انه قد يكون هناك 11

رئيس غرفة ورئيس اول واحد يؤلفون الهيئة العامة. جواب المجلس الأعلى للقضاء بين اليوم والغد هو

الذي يحدد المرحلة المقبلة. فيمكن ان يصدر المرسوم متضمنا لائحة من 12 عضواً، ونحن لا نعرف

من هي الأسماء التي سيتم تعيينها بسبب استقلالية القضاء التي نحترمها. ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه،

ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية

المعرقل، وما هي الأسباب. اليوم على الصعيد السياسي، كلفت بمتابعة هذا الملف من قبل فخامة

الرئيس، وتابعته مع دولة الرئيس بري، وحكي عنه في الاعلام. وانا اعرف انه، سياسيا، اذا تم رفع هذا

المرسوم، فليس هناك عائق امام توقيعه. وعندما يتم توقيعه، تجتمع الهيئة العامة وتبت بالقضايا العالقة،

وعندها تعود الحركة الى القضاء، ليكمل القاضي بيطار ملفاته، او تبت الهيئة العامة بالدعاوى المقامة

لرد القاضي بيطار. اذا بين اليوم والغد يفترض ان نسمع جوابا حول المرسوم، وبعدها يرفعه وزير

العدل الى وزير المال للتوقيع، واذا كان مرفوعا وفق المرسوم الساري حاليا، هناك تأكيدات بانه سيتم

توقيعه، وعندها يأخذ التحقيق مجراه من جديد. لن نسكت، وسنظل نتابع الملف. وعدنا أهالي الشهداء،

وأهالي الموقوفين والمأسورين بذلك. هناك ظلم كبير في هذا الملف. هناك اشخاص فقدوا أهلهم

واولادهم، والى الآن ليس لديهم أي جواب شافي حول ما الذي حصل في المرفأ. وهناك اشخاص

مأسورون في السجن منذ سنتين، وفي النهاية يمكن ان يخرجوا ويقول لهم من اوقفهم، نعتذر منكم لأنكم

كنتم موقوفين وفي النهاية تبينت براءتكم، تماما كما حصل مع الذين خرجوا بعد سنة قضوها في

السجن. يجب رفع هذا الظلم، وسنظل نتابع مع أهالي الشهداء والمأسورين الموقوفين في هذه القضية

لفك اسر القضاء، ليتمكن من إتمام عمله ونخرج بنتيجة تشفي غليل الأهالي الذين احترقت قلوبهم،

ونحن منهم.

سئل: اين اصبح مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

أجاب: ذكر رئيس مجلس النواب ان هناك قوانين مطلوبة من مجلس النواب، يجب ان تصدر

قبل الدخول في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي اولاً الموازنة، حيث تعمل لجنة المال والموازنة

بشكل متواصل لانجاز الموازنة بانتظار ان يرسل وزير المال والحكومة لهم قرارا بتحديد سعر

الصرف، لأن كل الموازنة ستكون قائمة على هذا القرار. القانون الآخر المطلوب، والذي اقره المجلس

النيابي، هو قانون السرية المصرفية. وقد ناقشت هذا الملف اليوم مع فخامة الرئيس. فقد تم ارسال هذا

القانون الى قصر بعبدا، ولكن ما زلنا ضمن المهلة المتاحة لفخامته لدرس القانون، وقد فهمت من رئيس

الجمهورية ان دراسة القانون قد شارفت على نهايتها وسيتم التوقيع عليه من قبله.

وهناك أيضا الكابيتال كونترول، وحول هذا الموضوع هناك وجهات نظر مختلفة. وقد شكلت

من جهتي فريقا استشاريا من كل الافرقاء المعنيين بالموضوع، أي من المودعين، والصناعيين،

وجمعية المصارف، والهيئات الاقتصادية. هناك اجماع على ضرورة حصول الكابيتال كونترول، ولكن

هناك وجهات نظر مختلفة حوله. فيجب صدور الكابيتال كونترول مع قانون آخر، كي لا يلحق الكابيتال

كونترول الضرر بالمودعين. فهدفنا من الكابيتال كونترول حماية أموال المودعين. فهناك وجهة نظر

للبعض تدعو، الى جانب الكابيتال كونترول، الى استعادة الأموال المحولة الى الخارج. كل وجهات

النظر المختلفة حول الموضوع، سنضعها في تقرير واحد، نقدمه للجان النيابية المشتركة لدراسته،

تمهيدا لاقرار قانون الكابيتال كونترول. وبهذا يكون المجلس النيابي قد اقر القوانين المناسبة لتحقيق

خطة التعافي، والمطلوبة من صندوق النقد الدولي. فليس بالضرورة ان ننفذ كل ما يطلبه هذا الصندوق

دون نقاش. فبامكان لبنان بامكانه ان يفاوض صندوق النقد الدولي، ويبدي وجهة نظره. فنحن لدينا

ملاحظات على بعض ما يطلبه منا هذا الصندوق، وبامكاننا ان نناقشها معه، والوصول ربما الى ما

نريده.

الوزير عصام شرف الدين

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير المهجرين عصام شرف الدين وعرض معه أوضاع

وزارته، إضافة الى موضوع النازحين السوريين في لبنان.

وبعد اللقاء، قال الوزير شرف الدين:

سعدت اليوم بزيارة رئيس الجمهورية وتناولت معه ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم،

وزيارتي المرتقبة الى سوريا اواخر الأسبوع الجاري، يومي الاحد والاثنين. وقد حظيت بتشجيع

ومباركة من فخامته لان هذا الموضوع حيوي وانساني وله ضرورات اقتصادية في ظل ما يعاني منه

لبنان. وان شاء الله ستكون لدينا نتائج إيجابية بحلول يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لا سيما وان الهيئات

السورية المعنية تمد يدها للتعاون، كما ان هناك تحضيرات لانجاح اللقاءات، وورقة عمل تتضمن

خريطة عودة كاملة وفكرة تأسيس لجنة رباعية من الدولة اللبنانية تنسق وتتابع مع اللجنة في سوريا،

واني متفائل جدا

سئل هل ستتمكنون من اقفال ملف عودة النازحين؟

أجاب: لا اعد باقفال الملف، لكن يكفي ان نضع القطار على السكة لنصل الى بر الأمان.

عرضنا فكرتنا كوزارة مهجرين وحظيت بموافقة الرؤساء ومجلس الوزراء بإعادة 16 الف نازح

شهريا بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للدولة السورية لأننا نريد للنازحين عودة آمنة وكريمة. والدولة

السورية تعهدت بانشاء مراكز إيواء مع كل مسلتزماتها من بنى تحتية وطرقات وكهرباء ومياه شفة

وصرف صحي ومدارس ومستشفيات في اقرب مكان مع تأمين وسائل نقل عام بأسعار مقبولة جدا،

ومساعدة المزارعين على العودة الى اراضيهم. مع الإشارة الى ان الفكرة تقوم على مبدأ العودة الى

القرى والبيئة نفسها التي نزح النازحون منها، ونحن متفائلون ان شاء الله.

سئل: هل ان تحرككم اليوم هو استكمال للاجتماع الذي عقد بالأمس؟

أجاب: هناك لجنة عودة النازحين السوريين الى بلادهم المؤلفة من سبعة وزراء ويترأسها

رئيس مجلس الوزراء. وهنا ارغب في التوضيح لوسائل الاعلام والمحبين انه لم يتم تغييبي عن

اجتماع الامس، ذلك ان الاجتماع كان مرتبطا باختصاص المجتمعين وما طرح في بروكسل من دمج

وهو مرفوض رفضا كليا والامر من مسؤولية وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة الى

موضوع الذين يدخلون بطريقة غير شرعية شهريا والذين يستلزم امرهم تأطيرا وقوننة هما من

مسؤولية مديرية الامن العام وقد كان اللواء عباس إبراهيم حاضرا. اننا، في عملنا نكمل بعضنا البعض،

وجميعنا، كلجنة نتحدث في اطار ووفق منطق واحد. ومهمتي هي التعاطي مع الدولة السورية

والهيئات المعنية بالامر وتكوين ملف عن كل ما يتعلق بعودة النازحين، بدءا بالمفوضية مرورا

بالسفراء وصولا الى المبعوثين كي نتمكن من معرفة ما يريده هؤلاء وما يمكن تنفيذه ومتابعته. واني

على تنسيق كلي مع جميع الوزراء.

رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الدكتور نبيه الشرتوني على

رأس وفد من الجامعة ضم السيد جورج ابي رعد (من فرنسا) والسيد شوقي الحاج (من افريقيا). ورافق

الوفد الاب ايلي نصر والعميد المتقاعد نهى الشرتوني. وقد وجه الدكتور الشرتوني دعوة الى الرئيس

عون لحضور المؤتمر الاقتصادي الاغترابي الأول من اجل لبنان الذي تقيمه الجامعة يوم الخميس

18 آب الجاري في جامعة الروح القدس في الكسليك. وأوضح رئيس الجامعة ان عدد المشاركين في

المؤتمر يناهز 120 شخصا من المنتشرين اللبنانيين في أوروبا وافريقيا والاميريكيتين ومعظمهم من

رجال الاعمال والصناعيين، وان الهدف من انعقاده في لبنان هو تشجيع رجال الاعمال المنتشرين على

الاستثمار فيه لا سيما في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة. وتمنى الرئيس عون النجاح للمؤتمر

مؤكدا على اهمية الدور الذي يلعبه المنتشرون في الخارج لمساعدة افراد عائلاتهم في الداخل خصوصا

في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

تكريم الرياضيتين ريتا أبو جودة وساندرا سكر

الى ذلك، كرم الرئيس عون في حضور مستشاره لشؤون الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد

اللبناني للمبارزة السيد جهاد سلامة، كلا من البطلة الرياضية ريتا أبو جودة التي حققت نتائج محلية

ودولية استثنائية في المبارزة، والشابة ساندرا أنطوان سكر التي صنفت بطلة عالمية في لعبة الفنون

القتالية المختلطة MMA التي جرت نهائياتها في أمستردام في 29 اذار الماضي حيث احتلت ساندرا

المرتبة الأولى ونالت الميدالية الذهبية. وقد منح الرئيس عون كلا من البطلتين الرياضيتين وسام

الاستحقاق اللبناني الفضي تقديرا لما حققتاه من فوز ورفع اسم لبنان عاليا في المجال الرياضي.

وحضر حفل التكريم، والد ريتا أبو جودة العميد الركن المتقاعد الياس أبو جودة وشقيقها جوزف

وزوجها جيمي ووالد زوجها أدوار أبو جودة ومدربها سهيل أيوب. كما حضر مدرب ساندرا السيد

مخايل عامر وراعي نشاطاتها السيد كمال بكاسيني.