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موجود مع شقيقه المودع ايضا.. لهذا السبب اقتحم المسلح المصرف في الحمرا!

11
AUGUST
2022
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حضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية في محاولة منهم لاقناع المودع المسلح الذي يحتجز رهائن في FEDERAL BANK في الحمرا وثنيه عن القيام باي عمل مؤذ.

وبرر المواطن باسم الشيخ حسين البالغ من العمر 42 سنة سبب تصرفه ودخوله الى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار ولدى أخيه مبلغ 500 الف دولار ووالدهما دخل الى المستشفى منذ فترة لاجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها.

ودخل مغنية الى المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع ايضا، الا انه لم يلق تجاوبا ويصر المودع على أخذ وديعته كاملة من المصرف.

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