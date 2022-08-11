هذا ما قالته مجموعة الBein sports في ما خص نقل كأس العالم مجانا للبنانيين!

A + A -

تعليقاً على التقارير الإعلامية الأخيرة الصادرة من قبل بعض الوسائل الإعلامية في لبنان والتي تشير إلى بث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مجانا، تنفي مجموعة beIN الإعلامية وقناتها الرياضية الرائدة، beIN SPORTS – الناقل الرسمي للبطولة وصاحبة حقوق البث الحصرية ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك لبنان باعتباره أحد البلدان الرئيسية لها- صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً. وتؤكد انها تتطلع قدماً إلى تقديم تغطية استثنائية لهذا الحدث العالمي المرموق وتوفير تجربة مشاهدة فريدة لكافة المشاهدين في لبنان وجميع أنحاء المنطقة".