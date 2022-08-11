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رذاذ وضباب وانخفاض في دراجات الحرارة... اليكم طقس الWeekend!

11
AUGUST
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  غائما جزئيًا بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية، وإرتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة على المناطق المتوسطة الإرتفاع، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط  وعلى لبنان خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل ونسبة رطوبة معتدلة. 

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة على المناطق المتوسطة الإرتفاع حيث يتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً، مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية.

الجمعة: غائم جزئيًا بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية، وإرتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة على المناطق المتوسطة الإرتفاع، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة على المناطق المتوسطة الإرتفاع، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الاحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة على المناطق المتوسطة الإرتفاع مع إستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

 

- الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 31 درجة.

-  الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة أحياناً نهارًا، سرعتها بين 15 و35  كلم/س.

- الانقشاع:  جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75  %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي:756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,57 

- ساعة غروب الشمس:19,27

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