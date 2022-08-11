"محترف" سرقة سيارات... هكذا كان ينقل السيارات الى بريتال وهذا ما تم ضبطه في حوزته!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

السَّاعة 6,00 من صباح 22-7-2022، عمّمت غرفة عمليَّات سريَّة صيدا في وحدة الدّرك الإقليمي، أوصاف سيَّارة مسروقة ليلاً من صيدا، وهي من نوع "هيونداي سانتا" لون جردوني، يقودها شخصٌ مجهول على طريق صيدا باتجاه جزين، وقد شاهدها شقيق مالكتها عند إحدى المستديرات، واتّصل على الرقم /112/.

بنتيجة المتابعة والتواصل المستمرّ بين دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب وغرفة العمليات المذكورة وشقيق مالكة السيَّارة، الذي كان يلاحقها، تمّ نصب كمينٍ محكمٍ من قبل عناصر الدوريّة في بلدة عين المير، حيث تمكّنت العناصر من ضبط السيّارة وتوقيف السّائق، وتبيّن أنّه يدعى:

م. ح. (من مواليد عام 1983، لبناني)

ضُبِطَ بحوزته كميّة من المواد المخدّرة نوعي "كوكايين" و"هيرويين".

وقد اعترف أنه يقوم بنقل السّيارات المسروقة، بشكل شبه يومي، من مناطق مختلفة إلى بلدة بريتال البقاعية لتسليمها إلى شخص يدعى: (ب. ط.)، لقاء مبلغ /100/ دولار أميركي كبدل نقل كل سيَّارة، وقدّر عدد السيَّارات المسروقة التي قام بنقلها بـ /120/ سيَّارة. وأنّ شخصاً قام بسرقة السيّارة الأخيرة من صيدا ونُقِلَت إلى بيروت، وفي صباح اليوم التالي تولّى الموقوف، كعادته، مهمّة نقلها من بيروت إلى البقاع، عن طريق صيدا.

أودع الموقوف والسيّارة مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليَّة في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص. ولاحقاً سلّم عناصر المكتب المذكور السّيّارة إلى المالكة.

التحقيق مستمر لتوقيف باقي المتورطين.