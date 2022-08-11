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مشرفية أكد أنه لم يرَ إلا التجاوب من سورية التي تتعامل بجدية لإعادة اللاجئين... شرف الدين: لم نر إلا كل تجاوب بتوجيهات الرئيس الأسد

11
AUGUST
2022
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الوطن السورية: لفت وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق رمزي مشرفية في تصريح لـ«الوطن» إلى أن خلال فترة الزيارات التي قام بها إلى سورية ولقاءاته مع المسؤولين والوزراء السوريين المعنيين بملف اللاجئين، جرى طرح خطة لإعادة اللاجئين ونوقشت وقتها في مجلس الوزراء اللبناني وجرى تعديلها بناء على مقترحات من قبل الجانب السوري، وعلى هذا الأساس جرى إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء اللبناني وبالإجماع وهي حازت على الرضا الكامل من قبل سورية.

 

ولفت مشرفية إلى لقاءاته في دمشق مع وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ووزير الإدارة المحلية حسين مخلوف ووزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، وكانت هذه اللقاءات بالكامل إيجابية وممتازة ولم يجد الجانب اللبناني أي عائق لدى الدولة السورية لإعادة أبنائها، بل على العكس طرح الوزراء السوريون مجموعة من التسهيلات لإعادة السوريين إلى بلداتهم ومناطقهم.

 

وشدّد مشرفية على أن الدولة السورية ومن خلال كل اللقاءات التي أجراها في دمشق خلال توليه وزارة الشؤون الاجتماعية، أكدت ورحبت وسعت لإعادة جميع أبنائها ولم نرَ أي تقصير من جهة الدولة السورية في هذا الملف بل على العكس تنتظر سورية عودة أبنائها للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.

 

وقال: «الوزير عصام شرف الدين يتابع هذا الملف اليوم وهو وضع خطة في هذا الإطار وسيزور سورية قريباً لمتابعتها»، وأضاف: «لم نر إلا كل تجاوب والقيادة السورية بتوجيهات الرئيس بشار الأسد تعمل بكل طاقتها لإعادة اللاجئين السوريين وهذا الملف يجري التعامل معه بجدية كاملة».

الوطن السورية
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