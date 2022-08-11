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البناء: الحكومة السورية أبلغت المعنيين بالدولة اللبنانية استعدادها للتعاون لإعادة النازحين السوريين

11
AUGUST
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بالتوازي رأس رئيس الجمهورية اجتماعاً حضره وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ومدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، خصص لاستكمال البحث في ملف عودتهم الى بلادهم، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية. وتمّ خلال الاجتماع درس الملف من مختلف جوانبه لا سيما الإجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة العودة على مراحل.

 

وفي هذا الإطار علمت «البناء» أن الحكومة السورية أبلغت المعنيين بالدولة اللبنانية استعدادها للتعاون مع السلطات اللبنانية لإعادة النازحين السوريين مع ضرورة التنسيق على مستوى الحكومتين والدولتين والوزارات والأجهزة المعنية نظراً لضخامة الملف وجوانبه المتعددة والمعقدة.

 

إلا أن مصدراً سياسياً أشار لـ»البناء» الى أن الجهود الداخلية والتأكيدات السورية غير كافية ولن تنجح وحدها بحل أزمة النزوح المستمرة منذ عقد كامل، بسبب غياب القرار الخارجي الأميركي – الأوروبي – الخليجي لإعادتهم الى سورية للاستمرار باستخدامهم كورقة ضغط وابتزاز أمنية وسياسية واقتصادية ضد لبنان وسورية بالتوازي مع قانون العقوبات قيصر المفروض على سورية والذي يصيب لبنان أيضاً بتداعيات وشظايا كبيرة.

 

ويكشف المصدر أن القرار الغربي لن يعيد النازحين الآن الى سورية في ظل انشغاله بأزماته الحالية، فضلاً عن أنه يربط عودتهم بالحل السياسي في سورية وبالتالي الإبقاء على ورقة النازحين بيده لتعزيز موقفه في أية تسوية مقبلة في المنطقة مع روسيا وإيران وسورية.

البناء
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