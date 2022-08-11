أسرار الصحف ليوم الخميس 11 آب 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تعبّر مصادر على صلة بالوسيط الأميركي عن تردّد أميركي إسرائيلي في إبلاغ لبنان رسمياً، طلباً بتأجيل التفاوض لما بعد الانتخابات الإسرائيليّة مرفقاً بالالتزام بوقف الاستخراج من كاريش، خشية أن يؤدي ذلك إلى توقيع رئيس الجمهورية لاعتماد الخط 29 وتفعيل المقاومة لمعادلة ما بعد كاريش.



كواليس

قال مصدر في المقاومة الفلسطينية إن الرغبة الإسرائيلية بالردّ على شعار وحدة الساحات الذي أعلنه الأمين العام لحركة الجهاد كعنوان للمرحلة كان وراء عمليات الضفة لإثبات عدم التزام الاحتلال بأية مترتبات في الضفة لوقف النار في غزة، فكانت النتيجة إشعال الضفة وتأكيد وحدة الساحات.



اللواء: أسرار

همس

تغيَّر مزاج الترقب في البلد، بعد ترجيحات غير مطمئنة للمجريات المحيطة بالتفاوض البحري..



غمز

أبلغ حزب غير يميني نائباً محسوباً عليه، أن أداءه لا يتفق مع وجهة الترشيح والتنسيق والمواقف المتخذة من قبله..

نداء الوطن: خفايا

اعتبر مصرف لبنان انه غير خاضع لقانون الشراء العام وأعمال الرقابة التي ترافقه، عبر كتابٍ أرسله لرئاسة مجلس الوزراء، في 5 تمّوز الفائت، ادّعى فيه أنّه معفى من تطبيق قانون الشراء العام بالاستناد إلى قانون النقد والتسليف.

يتداول بعض النواب التغييريين كلاماً حول قيام نائب زميل لهم في كتلة متوسطة الحجم باحتساء الفودكا خلال الجلسات المخصصة للجنة النيابية التي يرأسها حيث يقوم بسكبها من قنينة في جيبه في فناجين القهوة الكرتونية.