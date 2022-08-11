living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 11 آب 2022

11
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تعبّر مصادر على صلة بالوسيط الأميركي عن تردّد أميركي إسرائيلي في إبلاغ لبنان رسمياً، طلباً بتأجيل التفاوض لما بعد الانتخابات الإسرائيليّة مرفقاً بالالتزام بوقف الاستخراج من كاريش، خشية أن يؤدي ذلك إلى توقيع رئيس الجمهورية لاعتماد الخط 29 وتفعيل المقاومة لمعادلة ما بعد كاريش.


كواليس

قال مصدر في المقاومة الفلسطينية إن الرغبة الإسرائيلية بالردّ على شعار وحدة الساحات الذي أعلنه الأمين العام لحركة الجهاد كعنوان للمرحلة كان وراء عمليات الضفة لإثبات عدم التزام الاحتلال بأية مترتبات في الضفة لوقف النار في غزة، فكانت النتيجة إشعال الضفة وتأكيد وحدة الساحات.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تغيَّر مزاج الترقب في البلد، بعد ترجيحات غير مطمئنة للمجريات المحيطة بالتفاوض البحري..


غمز
أبلغ حزب غير يميني نائباً محسوباً عليه، أن أداءه لا يتفق مع وجهة الترشيح والتنسيق والمواقف المتخذة من قبله..

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

اعتبر مصرف لبنان انه غير خاضع لقانون الشراء العام وأعمال الرقابة التي ترافقه، عبر كتابٍ أرسله لرئاسة مجلس الوزراء، في 5 تمّوز الفائت، ادّعى فيه أنّه معفى من تطبيق قانون الشراء العام بالاستناد إلى قانون النقد والتسليف.

 

يتداول بعض النواب التغييريين كلاماً حول قيام نائب زميل لهم في كتلة متوسطة الحجم باحتساء الفودكا خلال الجلسات المخصصة للجنة النيابية التي يرأسها حيث يقوم بسكبها من قنينة في جيبه في فناجين القهوة الكرتونية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout