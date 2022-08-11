الأخبار: قتيل لبناني من «داعش» في العراق

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الأخبار: أُعلن أمس عن مقتل اللبناني محمد الراوي الملقب بـ«أبو عبيدة الطرابلسي» في العراق أثناء قتاله في صفوف تنظيم «داعش». ولم يُعرف متى غادر الراوي، ابن طرابلس المطلوب للأجهزة الأمنية، لبنان للالتحاق بركب أكثر التنظيمات تشدداً.

ومنذ مطلع هذه السنة سجّل «اختفاء» عشرات الشبان من بعض مناطق الشمال قبل أن يظهروا في العراق، وأُعلن عن مقتل بعضهم على أيدي الأجهزة الأمنية العراقية. وتبين أنّ عدداً منهم استقطبوا عبر إمام أحد المساجد الذي سهّل خروجهم عن طريق التهريب عبر الأراضي السورية.

وقد تواصل عدد منهم مع ذويهم لإبلاغهم بوصولهم إلى العراق، وأرسل بعضهم مبالغ مالية لعائلاتهم.