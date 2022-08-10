مكتب وزير الإعلام: أخبار مغلوطة عن زيارته ووزير السياحة لقطر تبنتها مؤسسات إعلامية

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صدر عن مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري البيان الآتي:

"تبنّت بعض المؤسسات الإعلامية أخبارا مغلوطة عن زيارة الوزير المكاري ووزير السياحة وليد نصار لدولة قطر وموافقة الدوحة على نقل المونديال عبر تلفزيون لبنان، والصحيح أنّ الوزير المكاري زار الدوحة برفقة زميله وزير السياحة المهندس وليد نصار، وحمل رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن تميم آل ثاني سلّمها إلى رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وقد تمّ التباحث بين الطرفين في إمكان تعاون إعلامي بين بيروت والدوحة خلال استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في كرة القدم، ولمس كل روح إيجابية من خلال حفاوة استقبال المسؤولين القطريين"