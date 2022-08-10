living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الموتو تاكسي".. شابة لبنانية تجد حلا لغلاء أسعار المواصلات

10
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شكلت أسعار المحروقات في لبنان، التي بدأت مسارها التصاعدي مع بداية عام 2021، العبء الأساسي على المواطنين وذوي الدخل المحدود، خصوصا لجهة التنقل والذهاب لأماكن العمل، في ظل تراجع الرواتب وغلاء اسعار المواصلات، ليتساوى الحد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة لبنانية (23 دولارا)، مع سعر صفيحة بنزين واحدة.
وفي وقت شهدت أسعار النقل العام ارتفاعا متواصلا بعد رفع الدعم عن المحروقات، لجأ البعض إلى العمل كسائقة أو سائق دراجة نارية لنقل الناس مقابل أجرة، وهو ما يلقى إقبالا من المواطنين، توفيرا للوقت والمال.

إقبال من الموظفات

وتقول رنا كرزي، وهي صاحبة مشروع صغير في بيروت تحت اسم "موتو تاكسي" (Moto Taxi By Rana)، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها تقود الدراجة النارية "الموتو" منذ عام 2015، مضيفة: "من يعرفني يثق بقيادتي للدراجة، لذا كان من السهل عندما أعلنت عن فكرتي، امتهان توصيل السيدات إلى عملهن، أن تستقطب العديد من الموظفات في القطاعين العام والخاص، من خلال الالتزام معهن حسب مواعيد العمل".
وتشرح كرزي أن فكرتها "لاقت تشجيعا من قبل مستخدمي موقع فيسبوك، عندما قامت بالتسويق لها"، وكشفت أن كلفة "موتو تاكسي" تبلغ 40 ألف ليرة لبنانية، في حين أن كلفة التاكسي بالسيارة تبدأ من 50 ألف ليرة لبنانية.
وتشير الشابة اللبنانية إلى أنها "تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسها والراكبة (الزبونة) من فيروس كورونا، كما أن الدراجة تختصر المسافات وتسلك طرقات لا يمكن للسيارة أن تسلكها بسرعة".
وتوضح كرزي أنها "لا تنقل الرجال معها بل النساء فقط، وتقوم أيضا بتعليم من ترغب منهن قيادة الدراجة النارية"، مؤكدة أنها "لا تتعرض لأي انتقاد ومضايقات، بل قام الجميع بتشجيعها والتعامل معها".
كما دعت السيدات إلى "عدم الاستسلام للوضع الراهن في لبنان، والبحث عن فرص عمل ومهن جديدة حتى لو كانت متواضعة، وتحويل الأزمة إلى فرصة"، لافتة إلى أن ما قامت به "شجع العديد من النساء إلى أن تحذون حذوها لإثبات دورهن في المجتمع".

توفير الوقت والمال

وتعليقا على فكرة كرزي، قالت رئيسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات، مديحة رسلان، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "فكرة الموتو تاكسي ذكية جدا ولها ميزتان، تتمثلان بالكلفة والوقت".
وبيّنت أنه "ليس هناك ما يمنع هذه المهنة عن السيدات، طالما أنها تصب في مصلحة المواطن، نظرا لارتفاع الطلب على مواصلات أقل تكلفة".
واختتمت رسلان حديثها قائلة إنه "من الطبيعي أن يتم توفير خدمات بديلة في الأزمات، وخصوصا مع ارتفاع أسعار المواصلات في لبنان"، داعية كافة السيدات إلى "امتهان أعمال محترمة وكسر احتكار الرجال لبعض المهن".

كلفة "غير عادلة" للتاكسي

ويرى رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، مروان فياض، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "التكلفة الجديدة لسيارات الأجرة في لبنان غير عادلة ومنخفضة جدا، كما لا تكفي حتى في الحد الأدنى لتحصيل لقمة عيش السائق، خصوصا وسط الغلاء الأسبوعي لأسعار البنزين والمنافسة غير المشروعة من قبل سائقي السيارات الخصوصية والتوك توك والدراجات النارية غير الشرعية".
وبحسب فياض فهناك "33 ألف سيارة أجرة تعمل حسب القوانين في لبنان، إضافة الى 4 آلاف ميني باص (11 راكبا)، و2800 حافلة (25 راكبا وما فوق)، حيث يعتاش من كل هذه المركبات 40 ألف عائلة موزعة في مختلف المناطق اللبنانية".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout