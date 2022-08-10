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عجاقة للـtayyar.org: بدعة الدولار الجمركي مخالفة لتوصيات صندوق النقد

10
AUGUST
2022
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أكد البروفسور جاسم عجاقة أن مقاربة الدولار الجمركي بمعزل عن توحيد سعر الصرف هي خطوة ناقصة وستضر بالاقتصاد، وعلى الرغم من أحقية رفع قيمة الرسم الجمركي هناك اشكاليات ستظهر من خلال هذه الخطوة وعلى رأسها زيادة التهريب الى داخل لبنان بشكل مفرط حيث تنمو مافيات التهريب التي تقوم بعروضات بواسطة رسائل sms للتجار لنقل البضائعdoor to door من دون المرور بالجمارك.
وتابع:"مثلا، رسم جمركي على مستوعب "container" بقيمة 50 مليون ليرة سيبصح 400 مليون ليرة على دولار 12 ألف، وهو ما سيتحمّله المواطنون حكماً لأن التجار ليسوا جمعية خيرية وبالتالي الأسعار سترتفع حكماً حتى تلك التي لن تكون ممسوسة مباشرة برفع السعر".
وقال:"ثانياً لن تكون المداخيل المتوقعة من هذا الرسم بحكم التهريب".
وأردف سائلا:"هل سيتم رفع الدولار الجمركي من دون رفع دولار الـTVA؟ وهل نظام الجمارك يسمح باستيعاب أكثر من سعر صرف واحد؟"
وقال عجاقة:"برفع الدولار الجمركي تقوم الحكومة بخطوة بعكس ما يريده صندوق النقد الذي يطالب بتوحيد الأسعار، واذ برفعها الدولار الجمركي ها هي تعطي سعر صرف جديد وبالتالي يتوجب معالجة سعر الصرف في الموازنة من خلال اعتماد سعر صرف موحد للانفاق وللارادات"

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