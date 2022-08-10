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رئيس الرابطة المارونية استقبل رئيس الرابطة في اوستراليا على رأس وفد

10
AUGUST
2022
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استقبل رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم في مكتبه بالرابطة ، رئيس الرابطة المارونية في اوستراليا جوزف مكاري على رأس وفد من مكتب الرابطة ضم أمينة الصندوق لودي فرح ايوب ،وعضوي المكتب جوسلين شربل بدوي وجوزف زلوعه. وذلك في حضور ناشر ورئيس تحرير صحيفة " النهار" الاوسترالية أنور حرب .
وشاركت في الاجتماع رئيسة لجنة الانتشار في الرابطة المارونية في لبنان،عضو مجلسها التنفيذي جهينه منير هيكل.

ورحب كرم برئيس الرابطة المارونية في اوستراليا واعضاء الوفد، ونوه ب"الدور الكبير والمهم الذي يضطلع به حرب في توثيق الصلات وتفعيل التواصل بين اللبنانيين المقيمين واللبنانيين الاوستراليين. وأكد ضرورة وضع إستراتيجية عمل بين الرابطتين وآلية تحرك لتنفيذ بنود هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع ابرشية الطائفة المارونية في سيدني التي يرعاها بكفاءة وروح وطنية ومسيحية، وغيرة على الطائفة وشجونها في الوطن الام واوستراليا المطران انطوان شربل طربيه".

بدوره أعرب مكاري عن سعادته "للقاء نظيره رئيس الرابطة المارونية في لبنان السفير كرم ، وشدد على وجوب قيام تواصل وتعاون وتنسيق بين الرابطتين، والانتقال من التمنيات إلى العمل الميداني، والقيام بمشاريع مجدية ومنتجة تعزز العلاقة بين جناحي لبنان، والإفادة من طاقات اللبنانيين في اوستراليا واندفاعهم الدائم في خدمة لبنان بكل المجالات ونجدته في الازمنة الصعبة ، والوقوف إلى جانبه، كما هو حاصل اليوم".

وكانت مداخلة لانور حرب أكد فيها "ضرورة العمل السريع على وضع خطة واضحة للتعاون بين الرابطتين، والانطلاق منها في اتجاه بلدان الانتشار ، تحقيقا للتكامل بين الرابطات المارونية حول العالم وتوظيف فاعليتها في خدمة لبنان والطائفة المارونية والتجذر في الأرض".

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على "تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة مصغرة من الرابطتين، تأخذ على عاتقها بلورة تصور يصب في خانة الهدف من الاجتماع، واقتراح الملفات والقضايا التي ينبغي متابعتها".

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