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وزير الدفاع استقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران و بيار رفول

10
AUGUST
2022
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وجرى التطرق الى مواضيع تتعلق بالتعاون والتنسيق القائم بين مؤسسات وزارة الدفاع الوطني وديوان المحاسبة بما يخدم المصلحة الوطنية في إطار القوانين والمهام التي تقوم بها هذه المؤسسات.
جاء هذا اللقاء في أعقاب إتمام مخالصة بين المؤسسات المعنية في وزارة الدفاع والشركة الصربية التي كان الجيش اشترى منها دفعة صواريخ غراد في العام 2017. غير أنه لدى وصول الصواريخ، تبين أنها غير مطابقة لمواصفات العقد.
وقد أشرفت وزارة الدفاع الوطني على مخالصة بهذا الخصوص واستعادت الشركة المعنية كل الصواريخ على نفقتها. كما أن المبلغ الذي كان تم دفعه من قبل الجيش، فقد أعادته الشركة كاملاً إلى حساب المديرية العامة للإدارة في مصرف لبنان.
وقد عبّر القاضي بدران عن تقديره وارتياحه للتعاون البنّاء وروح المسؤولية والجدّية بين المؤسسات التي تميزت بها عملية إنجاز هذا الملف.
كما استقبل وزير الدفاع الوزير السابق الدكتور بيار رفول وجرى استعراض الأوضاع العامة في البلاد.

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