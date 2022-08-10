باسيل استقبل المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان

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‏استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم سفير دولة باكستان في لبنان سلمان أطهر وبحث معه في التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين ولاسيما لجهة تشجيع التواصل بين رجال الأعمال اللبنانيين والباكستانيين.

من جهتها وضعت المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونسكا، رئيس التيار بأجواء المباحثات عن لبنان في مجلس الأمن الدولي في الاجتماع الدوري الذي جرى في نيويورك في 21 تموز الماضي. كما عرضت نتائج مباحثاتها في طهران مع المسؤولين الايرانيين. و تم التباحث حول مسألة ترسيم الحدود، و الاستحقاقات الدستورية المقبلة.