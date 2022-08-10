الرئيس عون ترأس اجتماعاً لبحث ملف عودة النازحين السوريين والاجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة العودة على مراحل

A + A -

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره وزير الخارجية

والمغتربين عبد الله بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والمدير العام للامن العام اللواء عباس

ابراهيم، والوزير السابق سليم جريصاتي، والمستشاران رفيق شلالا وريمون طربيه، خصص لاستكمال البحث

في ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية. وتم

خلال الاجتماع درس الملف من مختلف جوانبه لا سيما الاجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة العودة على

مراحل.

تصريح الوزير حجار

وبعد الاجتماع، تحدث الوزير حجار فقال:

اجتماعنا اليوم هو استكمال للاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الفائت وكنت قد اعلنت عن اجتماعات متلاحقة

للتركيز على موضوع النازحين السوريين في لبنان، وذلك في حضور وزير الخارجية والمغتربين، كما حضر

اليوم المدير العام للامن العام، اضافة الى المستشارين في القصر الجمهوري. تم اليوم درس الكثير من

الاقتراحات، واتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات وسيتم العمل بها عبر الوزارات المعنية والادارات، ويجب

التشاور بها بشكل تصاعدي. وفي الوقت نفسه، سيكون هناك لقاء مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين

لابلاغها بعدة امور تتعلق بالقوانين اللبنانية، وكيفية التنسيق والعمل المشترك مع بعض، لانه في المرحلة

الاخيرة كان هناك شعور وكأن العمل يحصل من دون تنسيق بل الاكتفاء بالتبليغ، علماً اننا الدولة المعنية

والمستضيفة، ويجب التذكير بأصول التعاطي معنا في هذا المجال، وتحديداً بالملف الانساني واين سيكون

التعاطي بالملف السياسي

واضاف: سنستكمل البحث في كل هذه القضايا مع دولة الرئيس، لتعميق الموضوع والذهاب الى خطوات

تنفيذية

سئل: هل التواصل مستمر مع دمشق في هذا الخصوص؟

اجاب: لم ينقطع يوماً التواصل مع السوريين، ان في موضوع النازحين او غيره، وهو قائم على اعلى

المستويات ولا يخفى على احد، وهناك زيارات معلنة وغير معلنة لوزراء في هذا الموضوع وغيره.

سئل: هل تم البحث في موضوع المساعدات الاجتماعية؟

اجاب: لقد سبق واعتذرنا من اللبنانيين وبالاخص المستفيدين من برنامج امان ومن ينتظر الاستفادة منه، وقلنا

ان الاعتذار هو بسبب التأخير، وانه ابتداء من بداية هذا الاسبوع ستصل الرسائل تباعاً خلال ايام، وهذا ما

حصل بالفعل، اذ وصلت رسائل منذ الاثنين الفائت الى مواطنين يفوق عددهم الـ50 الف، ويتم التحضير اليوم

وغداً لمتابعة الرسائل، ونتمنى ان نكون مع نهاية هذا الشهر، قد انجزنا حل المشاكل التقنية التي واجهتنا مع

اول 75 الف مستفيد ومنها على سبيل المثال: عدم قدرة البعض على قبض المبالغ لتوقف بطاقتهم عن العمل

بعد شهرين، ووجود قيد على اسماء البعض (BLOCk). وبالتالي نكون مع نهاية آب قد عالجنا الملف لنتجه

نحو القسم الثاني اي استفادة دفعة جديدة قوامها 75 الف شخص آخر.

وفد اغترابي من فرنسا

الى ذلك، استقبل الرئيس عون الدكتور انطوان شديد مع وفد من التجمع من اجل لبنان في فرنسا RPL، ضم

العديد من اللبنانيين المقيمين في فرنسا، اتوا الى لبنان لتمضية عطلة الصيف. وتحدث الدكتور شديد باسم الوفد،

ناقلاً الى الرئيس عون تحيات اللبنانيين في فرنسا ودعمهم للجهود التي بذلها ولا يزال، من اجل تجاوز

الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مؤكداً ان اللبنانيين المنتشرين في فرنسا يتابعون ما يجري في وطنهم

الام، ومثمنين عالياً كل التضحيات التي تقومون بها والمبادرات التي تهدف الى الخروج من الازمات

الراهنة. وقال: نقدّر، فخامة الرئيس، حجم معاناتكم وعزمكم على مكافحة الفساد ومواجهة المفسدين

والفاسدين، ونتطلع الى ان تتكلل مساعيكم بالنجاح.

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مستذكراً الدور الذي لعبه اللبنانيون في فرنسا من خلال التجمع من اجل

لبنان في فرنسا، ومعرباً عن سعادته للقاء اعضاء في هذا التجمع يواصلون العمل من اجل وطنهم الام بعزم

وارادة لا تلين. ثم عرض رئيس الجمهورية للوفد، الاوضاع التي يعيشها لبنان حالياً، مركّزاً على التراكمات

التي حصلت منذ ثلاثين سنة وتفاقمت خلال الاعوام الماضية، وزادتها حدة الازمات التي حصلت في العالم، ثم

الحرب السورية ونزوح اكثر من مليون ونصف مليون سوري الى لبنان، وانتشار جائحة كورونا، وانفجار

مرفأ بيروت.

واكد الرئيس عون رداًً على اسئلة الحاضرين، ان لبنان متمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية، وهو قطع

شوطاً بعيداً في المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي ستستكمل من اجل التوصل الى اتفاق في

شأنها برعاية الامم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الاميركية. واعتبر رئيس الجمهورية ان المعركة ضد

الفساد ينبغي ان تستمر بالتزامن مع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لان ثمة مجموعة نهبت هذا

الوطن وأفقرت شعبه، ومن غير الجائز تركها من دون محاسبة وعقاب، خصوصاً وان اركان هذه المجموعة

يحمون بعضهم البعض ويعرقلون في الوقت نفسه كل عملية اصلاحية.

واوضح الرئيس عون انه يتابع بانتظام ملف انفجار مرفأ بيروت الذي توقف التحقيق فيه مع الاسف، بعد

عوائق وضعت في طريق المحقق العدلي ويستمر العمل من اجل ازالتها بهدف تحقيق العدالة ومحاسبة

المرتكبين الحقيقيين، لافتاً الى انه يتضامن مع اهالي الشهداء والجرحى والمعوقين واهالي الموقوفين، ساعيا

وراء وصول التحقيق الى نتائج عملية.

وسام الاستحقاق لميراي حايك

وفي قصر بعبدا، صاحبة سلسلة مطاعم ام شريف في لبنان والعالم السيدة ميراي حايك، والمدير العام

للسلسلة السيد داني شكور، حيث اطّلع الرئيس عون منهما على انتشار مطاعم ام شريف في 14 بلداً عربياً

وعالمياً، والتخطيط الجاري لمزيد من التوسع في نقل المطبخ اللبناني الى العالمية.

وتقديرا لدور السيدة حايك، منحها الرئيس عون وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، منوهاً بجهدها الذي اوصل

المذاق اللبناني المميز الى العالمية ونشر المطبخ اللبناني والمأكولات اللبنانية بإتقان وفن. وتمنى الرئيس عون

ان يكون هذا التكريم حافزاً للمزيد من العطاء والنجاح، ودعوة الى اللبنانيين لنقل ابداعاتهم في الداخل الى

الخارج، كي يبقى اسم لبنان رديف النجاح والتقدم.