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البراكس يكشف سبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين!

10
AUGUST
2022
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أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، اليوم الأربعاء، سبب ارتفاع أسعار المحروقات بعد صدور بيان الجدول الجديد لتركيب اسعار المحروقات.

وقال البراكس: "لا يزال جدول تركيب اسعار المحروقات في لبنان يصدر وفقاً لمبدأ تسعير صرف الدولار %85 وفقاً لصيرفة و %15 وفقا للسوق الموازية لمادة البنزين و %100 وفقاً للسوق الموازية للمازوت والغاز".

وأضاف، "وقد ارتفع سعر دولار صيرفة 300 ليرة من 25800 الى 26100 ليرة اما سعر دولار الاسواق الموازية فارتفع ايضاً 300 ليرة واحتسب 30975 بعد ان كان 30675 ليرة في الجدول السابق".

وتابع البراكس، "وفي ظل الثبات بثمن البضاعة المستوردة بالدولار يبقى ارتفاع الاسعار هو نتيجة تأثير ارتفاع سعري صرف الدولار فقط على الجدول. وعليه ارتفعت صفيحة البنزين 95 اوكتان 6000 ليرة لتصبح 568000 وصفيحة المازوت 7000 ليرة لتصبح 658000 ليرة، اما قارورة الغاز فقد ارتفعت 3000 ليرة لتصبح 320000 ليرة".

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