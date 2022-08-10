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في طريقه إلى بتر أصابيعه بسبب مرض السكري... "طبيب السماء" يتدخل!

10
AUGUST
2022
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السيد زاهي ميشال عازار من مواليد 1955 متاهل من السيدة كلاديس سعاده , روم ارثوذكس ومقيم في الاشرفية .

وكما يخبر عن حالته الصحية المرفقة بالتقارير الطبية :”انه بسبب مرض السكري ابتدا الاصبع الثاني في رجلي اليسرى بالالتهاب فذهبت لمراجعة الدكتور فادي حداد الاختصاصي في الشرايين فطلب مني الدخول الى مستشفى الجامعة الاميركية باسرع وقت لان الالتهاب يتمدد في اطرافي وتصبح رجلي معرضة للبتر .

وبعد الفحوصات تبين ان الالتهاب وصل لعظم القدم فاتفق الاطباء على بتر الاصبع او اكثر اذا دعت الحاجة . عينت العملية الجراحية صباح اليوم التالي . جارة لي مسيحية سلمت ابني حنجور زيت مار شربل فدخل ابني الغرفة ودهن اصبع رجلي وكل رجلي بزيت مار شربل وفجأة شعرت ببرودة جميلة في رجلي واختفت اوجاعي .

وفي الليل شاهدت في الحلم مار شربل بقرب سريري ولم يكلمني وفي الليلة ذاتها ظهر مار شربل لابنتي في الحلم وطمأنها عن حالتي .


وفي الصباح نقلت الى غرفة العمليات لاجراء العملية الجراحية فتفاجأ الاطباء اذ ان اصبعي تحسن 70 بالمئة عن السابق فاوقفوا العملية الجراحية وطلبوا خروجي من المستشفى لانني قد شفيت . وبعد مضي شهر ونصف الحت علي زوجتي بان اجري صورة جديدة لرجلي وجاءت نتيجة الصورة توضح بان لا وجود لاي التهاب في رجلي فتاكدت بان مار شربل قد شفى رجلي .

وبتاريخ 7 ايلول 2019 جئت اشكره على شفائي وسجلت الاعجوبة مرفقا بالتقارير الطبية .

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