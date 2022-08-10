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يتاجر بالمخدرات مع زوجتيه!... عمليّة دقيقة لـ "شعبة المعلومات" أوقعت بهم

10
AUGUST
2022
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صدر عـن المديريـة العامة لقـوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامة, بيان جاء فيه: "توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام مجهولين بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات ضمن مناطق في محافظة جبل لبنان".

وأضاف, "على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد الشبكة التي تقوم بالعمليات المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوياتهم، وهم كل من: ص. ا. (مواليد عام 1986، سوري), زوجتيه: - أ. خ. (مواليد عام 1994، سورية), ر. ع. (مواليد عام 1974، فلسطينية)و إ. ع. (مواليد عام 2001، فلسطيني)كما تبيّن أنه يوجد بحق (ر. ع.) مذكرتان قضائيتان بجرم تجارة مخدرات".

وتابع, "بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".

واستكمل,"بتاريخ 28-7-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات شعبة المعلومات الأول أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة جونية - مفرق غدير على متن "بيك اب" لون أبيض، حيث تم نصب كمين محكم في المحلة أسفر عن توقيفه، كما ضبطت كمية من حبوب الكبتاغون ومن مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي".

وأردف, "بالتزامن داهمت دورية أخرى منزله الكائن في محلة صربا – الضهر، وألقت القبض على زوجتيه. وبتفتيش منزل (ص. ا.) وغرفة الكهرباء في البناء حيث يقيم، عثرت على: /406,2/ غ من حبوب الكبتاغون، و/4,29/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، وميزان حساس، وأكياس فارغة تستخدم في توضيب المخدرات، و/3/ دفاتر ورق لف سجائر، ومبالغ ماليّة، و/9/ هواتف خلوية".

وقال: "بتاريخ 29-7-2022، وبنتيجة المتابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأخير بكمين محكم في محلة طريق المطار على متن دراجة آلية نوع "هاوجو" لون أبيض، وضبطت بحوزته /2,385/ كلغ من مادة حشيشة الكيف وهاتف خلوي".

وبالتحقيق معهم، "اعترف الأول بتخزين وتوضيب المخدرات بمساعدة زوجتيه داخل منزلهم ونقل كميات منها الى مخيم صبرا، وبقيامه بتجارة وترويج المخدرات لعدد من الزبائن على متن "البيك آب" الذي ضبط بحوزته. وباستماع زوجتيه اعترفتا بما نسب اليهما، كما صرّح (إ. ع.) بقيامه بنقل المخدرات من داخل مخيم برج البراجنة وتوزيعها على التجار والمروجين".

ووفق البيان, "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".

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