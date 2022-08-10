living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إدانة لبناني في الولايات المتحدة بتهمة التجسس

10
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أدين مدير سابق بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، متهم بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بـ6 تهم جنائية، بما في ذلك العمل كعميل للسعودية ومحاولة إخفاء مدفوعات من مسؤول مرتبط بالعائلة المالكة السعودية.

وقال ممثلو الادعاء إن بدر العساكر، مدير مكتب ومستشار مقرب من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جنّد أبوعمو لاستخدام معرفته الداخلية للوصول إلى حسابات تويتر والبحث عن معلومات شخصية عن المعارضين السعوديين.

ويُزعم أن هذه الحسابات تضمنت حساب "مجتهد"، وهو اسم مستعار لمعارض سياسي كسب ملايين المتابعين على تويتر خلال الربيع العربي من خلال اتهام العائلة المالكة السعودية بالفساد وغيره من الجرائم.

وأضاف ممثلو الادعاء أن أبوعمو تلقى ما لا يقل عن 300 ألف دولار وساعة فاخرة بقيمة 20 ألف دولار من بدر العساكر، وأخفى الأموال بإيداعها في حساب قريب له في لبنان وتحويلها إلى حسابه الخاص في الولايات المتحدة.

على الصعيد الآخر، جادل محامو الدفاع بأن العمل الذي قام به أبوعمو في تويتر كان مجرد جزء من وظيفته.

وتواصلت CNN بالعربية مع السفارة السعودية بأمريكا للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

أدين أحمد أبو عمو، وهو مواطن أمريكي - لبناني مزدوج الجنسية، ساعد بعمله بتويتر في الإشراف على العلاقات مع الصحفيين والمشاهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد محاكمة استمرت لمدة أسبوعين ونصف في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.

وبرأت هيئة المحلفين أبوعمو في 5 من 11 تهمة واجهها.

ولم يرد محامو الدفاع الذين يمثلون أبوعمو على طلبات CNN للتعليق، في حين رفضت تويتر التعليق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout