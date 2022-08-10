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الوطن السورية: أرسلان: عانينا من سوء إدارة المتعاقبين على رئاسة الحكومة لملف اللاجئين

10
AUGUST
2022
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الوطن السورية: اتهم رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان، المتعاقبين على رئاسة الحكومة في لبنان ومعهم بعض الفرقاء بعرقلة عودة اللاجئين السوريين.

 

ونقل عن أرسلان، قوله خلال المؤتمر العام الخامس لحزب الديمقراطي اللبناني: «لا يمكن، في ظلّ الواقع الذي نعيشه، اقتصادياً وماليّاً واجتماعيّاً، أن نغفل عن العبء الإضافي الذي يسبّبه ملف اللاجئين السوريّين، وقد سعينا، مع الوزراء الذين تعاقبوا على هذا الملف، صالح الغريب، رمزي المشرفيّة وعصام شرف الدين، إلى وضع خطّة والعمل على تطبيقها وتواصلنا مع المسؤولين المعنيّين في الدولة السوريّة ووجدنا تجاوباً، ولكن، وأقولها بصراحة، عانينا من سوء إدارة المتعاقبين على رئاسة الحكومة في لبنان لهذا الملف، ومعهم بعض الفرقاء المعروفين، فكان يعاد إلى الرفّ كلّما حرّكناه، ويواجَه بالعرقلة كلّما خطونا به إلى الأمام».


وأول من أمس أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور الحجار، التوافق مع الرئيس العماد ميشال عون على نقاط كثيرة على صلة بخطة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً أن سورية ولبنان على تواصل دائم «لم ينقطع على الإطلاق» وأن هناك «علاقات يومية» تربط الجانبين عبر السفارة السورية في البلاد ولاسيما ما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين.


وفي الثلاثين من الشهر الماضي، اعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها أن عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سورية، ما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين، يشكِّل السبب الأساس وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الأراضي اللبنانية، في ظلّ عدم وجود أفق واضح لحلّ أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخريطة طريق، تبين الحلول المناسبة بعد مرور 11 سنة على اندلاع الأزمة السورية.

الوطن السورية
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