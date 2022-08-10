عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 آب 2022

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النهار: زيارة بيلوسي لزوم ما لا يلزم

الأنباء الكويتية: فيما بدأت الاصطفافات النيابية على إيقاع الاستحقاق الرئاسي.. عون يطلب من وزير الخارجية توضيحات لحديثه إلى «الأنباء» حول النازحين السوريين

تأليف الحكومة يعود إلى سلم الأولويات.. وترقب لعودة هوكشتاين

الشرق الأوسط: السفينة «رازوني» انتظرها اللبنانيون في طرابلس فتوجهت إلى مارسين التركية

كانت أول غيث الاتفاق بين موسكو وكييف على تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية

الوطن السورية: «حرب المسيّرات» تحصد مزيداً من الأرواح .. الاحتلال التركي يوسع دائرة استهدافه لأرياف الحسكة