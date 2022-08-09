بوشكيان والحشيمي: لإجراء تعديل على مناقصة مؤسسة كهرباء لبنان

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دعا وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان والنائب الدكتور بلال الحشيمي "مؤسسة كهرباء لبنان إلى تشكيل لجنة وإجراء تعديل على المناقصة المطروحة لتقديم الخدمات الكهربائية لما يعرف بقرى امتياز كهرباء زحلة". ولفتا في بيان، إلى أن "هذه المناقصة لا تلحظ تخفيض الاكلاف على المواطنين العاجزين عن دفع الفواتير الباهظة". وشددا على "ضرورة أن تتضمن المناقصة تلزيما طويل الأمد بأكلاف انتاجية مخفضة من الفيول والطاقة الشمسية".



وانتقد بوشكيان والحشيمي المناقصة "كونها لم تلحظ تقديم الخدمات الكهربائية لكل قرى القضاء من مجدل عنجر وعنجر وقب إلياس وجديتا وشتورا ودير الغزال وكفرزبد وعين كفرزبد وقوسايا وشهابية الفاعور وماسا والناصرية ومكسة وبوارج والمريجات وشتوراما وغيرها من الاحياء والقرى الواقعة خارج الامتياز"، مطالبين ب"تعديل دفتر الشروط وإدخال الشطور التي تراعي استهلاك المواطن".



وشددا على "ضرورة وقف ساعات التقنين في وقت الذروة لانعكاسه السلبي على الوضع الاقتصادي لقضاء زحلة".



وطالبا ب"وضع خطة كاملة متكاملة تنجز في أسرع وقت ممكن لتجنب العتمة خصوصا أن العقد التشغيلي لكهرباء زحلة ينتهي أواخر العام الجاري".



وأثنى بوشكيان والحشيمي على شركة كهرباء زحلة التي "قدمت في الأعوام السابقة الكهرباء للمواطنين 24 ساعة من دون أي تقنين".



موقف بوشكيان والحشيمي جاء عقب اجتماع عقده مجلس أساقفة زحلة والبقاع مع المهندس أسعد نكد وتم البحث في موضوع تأمين استمرار حصول زحلة على الكهرباء.