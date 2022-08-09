living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ياسين ياسين للـtayyar.org: هذا ما بحثناه في اجتماع الأمس وما من فيتو على أحد

9
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكد النائب ياسين ياسين للـtayyar.org أن الاجتماع الذي ضمّ عدداً من النواب التغييريين في المجلس النيابي بحث في القوانين الواجب إقرارها والتي تعني كل الشعب اللبناني ومنها الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والموازنة وغيرها.

وردّاً على سؤال حول السبب الذي يكمن وراء عدم دعوة كتلة القوات اللبنانية مع أن رئيسها سمير جعجع دائماً يعتبر نفسه ضمن هذا التوجّه، أشار ياسين الى أنه ما من فيتو على أحد ومن المفروض مناقشة المواضيع الحساسة مع كل الكتل، وقال:"أنا شخصيّاً التقيت بنواب من حركة أمل واللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر... واجتماعنا بالأمس نقلة طبيعية بعد مرور عدة استحقاقات داخلية في مجلس النواب".
وحول السبب الكامن وراء عدم حضور نواب تغييريين مثل بولا يعقوبيان وسينتيا زرازير وابراهيم منيمنة، لفت ياسين الى أنه في التوجه العام ما من خلاف أبداً وهم لم يكونوا ضد هذا الاجتماع ولكن هم مع أن يكون هناك جدول أعمال واضح قبل الاجتماع، وأنا لست ببعيد عن هذا الرأي أيضاً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout