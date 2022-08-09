ياسين ياسين للـtayyar.org: هذا ما بحثناه في اجتماع الأمس وما من فيتو على أحد

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أكد النائب ياسين ياسين للـtayyar.org أن الاجتماع الذي ضمّ عدداً من النواب التغييريين في المجلس النيابي بحث في القوانين الواجب إقرارها والتي تعني كل الشعب اللبناني ومنها الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والموازنة وغيرها.

وردّاً على سؤال حول السبب الذي يكمن وراء عدم دعوة كتلة القوات اللبنانية مع أن رئيسها سمير جعجع دائماً يعتبر نفسه ضمن هذا التوجّه، أشار ياسين الى أنه ما من فيتو على أحد ومن المفروض مناقشة المواضيع الحساسة مع كل الكتل، وقال:"أنا شخصيّاً التقيت بنواب من حركة أمل واللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر... واجتماعنا بالأمس نقلة طبيعية بعد مرور عدة استحقاقات داخلية في مجلس النواب".

وحول السبب الكامن وراء عدم حضور نواب تغييريين مثل بولا يعقوبيان وسينتيا زرازير وابراهيم منيمنة، لفت ياسين الى أنه في التوجه العام ما من خلاف أبداً وهم لم يكونوا ضد هذا الاجتماع ولكن هم مع أن يكون هناك جدول أعمال واضح قبل الاجتماع، وأنا لست ببعيد عن هذا الرأي أيضاً.