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يوّزع المخدّرات على المروّجين في المتن وكسروان.. هكذا القي القبض عليه وعلى أحد زبائنه بالجرم المشهود

9
AUGUST
2022
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صدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة تجّار ومُروّجي المخدّرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط مجهول بعمليّات نقل وتوزيع كميّات من المخدرات على المروّجين ضمن محافظة جبل لبنان.

على إثر ذلك، كثفت الشعبة اجراءاتها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الى كشف هويته، ويدعى:

ا. ح. (مواليد عام 1986، لبناني)

بتاریخ 2-8-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، كمنت له إحدى دوريات الشعبة في محلة جونية وألقت القبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامه بتسليم المخدرات لأحد المروّجين الذي تم توقيفه أيضا، ويدعى:

ج.م. (مواليد عام 1998، لبناني)

 بتفتيش (ا. ح.) وسيارته ومنزله تم ضبط ما يلي:

/20/ علبة بلاستيكية مدون عليها "Bull Large" بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي /2,5/ غ.

/3/ مظاريف مدون عليها "باز" تحتوي على الكوكايين زنة الواحد /3,8/ غ.

/7/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين بودرة زنة الواحدة حوالي /6,2/غ.

/3/ مظاريف يحتوي كل منها على كبسولتي كوكايين زنة المظروف الواحد حوالي /8,2/ غ.

/11/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنة الواحدة حوالي /4,2/ غ. 

مظروف كوكايين دون غلاف زنة /1,6/ غ.

4 علب كوكايين مدون عليهم "100 $" زنة الواحدة /6,1/ غ.

علبتان كوكايين مدون عليهما "Net" زنة الواحدة حوالي /3,8/ غ

/11/ كبسولة باز كوكايين حجر زنة الواحدة حوالي /5/ غ.

هاتف خلوي مبلغ مالي عبارة عن /390/$ و/7,261,000/ ل.ل.

وبتفتيش الثاني ومنزله تمّ ضبط كميّة من حشيشة الكيف، ودفتر ورق لف سجائر.

 

بالتحقيق مع الأوّل، اعترف بنقل وتوزيع المخدرات لعدد من المروّجين على متن سيارته ضمن مناطق مختلفة في المتن وكسروان. كما صرّح الثّاني أنّه ينشط في مجال التّرويج، ويستلم كميّات المخدّرات من الأوّل.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على اشارة القضاء.

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