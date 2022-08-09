هل تصبح "معقول تشتي بآب" واقعا؟... اليكم طقس الايام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وعلى لبنان خاصة خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل. (معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الثلاثاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية خاصة فترة قبل الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على الجبال. الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 27 درجة، في الداخل من 18 إلى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 29°م.

-الضغط الجوي: 1008 HPA أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.