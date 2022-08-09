المرابطون: المجد والخلود لشهداء الثورة الفلسطينية، وأنها لثورة حتى النصر

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تبارك حركة الناصريين المستقلين-المرابطون لأهلنا في فلسطين المحتلة، ولأهلنا في مخيمات الشتات ولحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ولكتائب شهداء الأقصى، استشهاد القائد البطل ابراهيم النابلسي ورفاقه إسلام الصبوح وحسين جمال طه، مؤكدين أن رجال الفتح سيبقون شعلة الكفاح المسلح، وإن رصاصهم هو الذي يكرس وحدة الساحات والميادين، ووحدة الصراع ضد العدو الاسرائيلي على أرض فلسطين، وسيبقى رجال القدس، كتائب شهداء الأقصى، الذي أعطى أوامر طلقتهم الأولى الأخ القائد الرمز "أبو عمار"، سيبقون هم الحافظون للوعد والعهد، حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من جليلها إلى نقبها، ومن نهرها إلى بحرها، والقدس عاصمتها الحرة العربية.

المجد والخلود لشهداء الثورة الفلسطينية، وأنها لثورة حتى النصر، وستنتصر.